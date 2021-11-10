Борьба с ковидом: старше 60 лет – на самоизоляцию, в ресторан и библиотеку по QR-коду

Как сообщил краевой оперштаб, внесены изменения в указ о борьбе с коронавирусом, они ужесточают правила посещения различных общественных мест и предписывают пенсионерам уйти на самоизоляцию.

Меры вступают в силу с понедельника, 15 ноября. Без сертификата о прививке или справки о перенесенной болезни нельзя будет зайти в организации общественного питания, музеи и библиотеки, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, СПА-салоны (за исключением учреждений медицины), бассейны, фитнес-залы, спортивные залы. Индивидуальные и групповые занятия должны проходить в группах не более 20 человек, в целом загрузка объектов не должна превышать 50% от общей пропускной способности.

Без QR-кода или справки о вакцинации нельзя будет посещать выставки и конгрессные мероприятия, заселяться в гостиницы, дома и базы отдыха, пансионаты.

Также с 15 ноября вводится режим самоизоляции для невакцинированных граждан старше 60 лет. Работодателям рекомендовано перевести возрастных сотрудников на удаленку, также дистанционно могут работать люди, имеющие хронические заболевания, список этих болезней краевое правительство должно утвердить к 13 ноября.

Ужесточение мер связано с высоким уровнем заболеваемости в Красноярском крае. По словам краевого вице-премьера Алексея Подкорытова, сейчас в регионе развернуто свыше 6 тысяч ковидных коек, из них 84% заняты. На днях главный врач Краевой больницы Егор Корчагин сообщил, что в его лечебном учреждении ковидные койки заполнены на 100%. Большая часть попадающих в стационар не вакцинирована.

Напомним, что уже сейчас вход в торгово-развлекательные центры возможен только по QR-кодам и справкам о вакцинации, дети до 18 лет без сопровождения родителей в ТРЦ и заведения общепита не допускаются.

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