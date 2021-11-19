«Станут неотъемлемой частью нашей жизни»: QR-коды ускорили вакцинацию

В Красноярском крае вдвое ускорилась вакцинация от коронавируса после того, как власти ввели на территории региона QR-коды. Об этом рассказал губернатор региона Александр Усс.

Глава края отметил, что сейчас самое главное — сбить очередную волну эпидемии и не допустить роста числа инфицированных.

Мы ожидаем, что до конца месяца пик будет пройден и того количества мест в ковидных госпиталях, как в конце прошлого года, не потребуется. Это означает, что мы можем в большем объеме оказывать плановую медицинскую помощь, также не столь запредельной будет нагрузка на скорую помощь и медицинский персонал», - рассказал губернатор.

Сколько красноярцам предстоит жить с QR-кодами — пока неизвестно. Как отметил Александр Усс, скорее всего, они станут неотъемлемой частью нашей жизни на ближайшее время — вплоть до того, когда можно будет сказать, что эпидемия закончилась .

За неделю в крае прививку от коронавируса поставили более 50 тысяч человек. Первым компонентом вакцины привиты более миллиона человек, завершили курс вакцинации — около 994 тысяч человек. Охват взрослого населения вакцинацией превысил 47%.

Сейчас в регионе привиться можно двухкомпонентной вакциной и однокомпонентной «Спутник Лайт», однако последняя рекомендуется для тех, кто уже переболел ковидом, а также для ревакцинации.

Первыми под действие QR-кодов на территории края попали ТРЦ, концертные залы и театры. Кроме того, без кода перестали пускать на спортивные и культурные мероприятия.

Позже стало известно, что действия QR-кодов решили распространить на общепит и салоны красоты.

Изначально планировалось, что QR-коды останутся с красноярцами только на выходную ноябрьскую неделю, однако позже власти по рекомендации главного санитарного врача решили их действие продлить. Пока на неопределённый срок.

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