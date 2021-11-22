Ресторан азиатской кухни закрылся в Красноярске

Волна за волной идут закрытия заведений общепита. Из-за снижения посещаемости на этот раз закрылся ресторан азиатской кухни «Lazy dog».

Сегодня о временном закрытии сообщил бар «Lazy dog», который находится на ул. Весны, 1. Причиной названа пропускная система в виде QR-кодов, из-за чего упала посещаемость и выручка заведения.

Такова новая реальность — это те ограничения, в которых нам, к сожалению, придется жить и работать еще долго, не мы это придумали, мы также, как и вы — в лютом шоке и не выкупаем», — написали в инстаграм-аккаунте бара.

Кроме этого, в заведении отметили, что их бар всегда будет зоной свободной от «дискриминации и сегрегации», поэтому было принято решение уйти в отпуск до лучших времен.

Рестораторы опасаются возникновения критической ситуации, поэтому «Сибирская ассоциация гостеприимства» направила обращение в адрес губернатора Усса, в котором попросила отменить QR-коды и разрешить заведениям работать в ночное время.

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