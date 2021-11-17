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В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию стариков и силовиков

В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию стариков и силовиков
Иллюстрация: vk.com/shtabkrskstate

Соответствующий документ было подписан главой местного Роспотребнадзора сегодня. Действовать он начнет на следующий день после опубликования.

#НОВОСТИ
Главный санитарный врач Краснорского края Дмитрий Горяев подписал постановление о расширении перечня тех, кто обязательно должен быть привит от COVID-19. Теперь он пополнился людьми старше 60 лет и сотрудниками правоохранительных органов. Об этом глава Роспотребнадзора сообщил в своем телеграм-канале.
Охват профилактическими прививками не менее 80% от общей численности данных категорий граждан должен быть достигнут к 15.01.2022 года. Кроме того, министерству здравоохранения края и медицинским организациям необходимо принять дополнительные меры по иммунизации против новой коронавирусной инфекции лиц в возрасте 60 лет и старше», — написал в посте Горяев, не уточняя о каких допмерах идет речь.
В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию стариков и силовиков 1
 
Напомним, что подход к вакцинированию в Красноярском крые был ужесточен примерно месяц назад — когда Горяев подписал соответствующее постановление.
 
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Автор: Евгений Волошинский
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