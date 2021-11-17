В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию стариков и силовиков
Соответствующий документ было подписан главой местного Роспотребнадзора сегодня. Действовать он начнет на следующий день после опубликования.
Охват профилактическими прививками не менее 80% от общей численности данных категорий граждан должен быть достигнут к 15.01.2022 года. Кроме того, министерству здравоохранения края и медицинским организациям необходимо принять дополнительные меры по иммунизации против новой коронавирусной инфекции лиц в возрасте 60 лет и старше», — написал в посте Горяев, не уточняя о каких допмерах идет речь.
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Рестораны призывают красноярцев вакцинироваться
Рестораторы сети Berrywood family на своей странице в Instagram попросили красноярцев вакцинироваться как можно скорее, чтобы свести к минимуму коронавирусные ограничения и быстрее победить COVID-19.
Чума XXI века: количество заболевших COVID-19 ежедневно бьет рекорды
Каждый день в Красноярском крае растет количество больных коронавирусной инфекцией. Ежедневно в стационарах края умирает 35 человек. Об этом НКК рассказал главврач Краевой больницы Егор Корчагин.
Борьба с ковидом: старше 60 лет – на самоизоляцию, в ресторан и библиотеку по QR-коду
Как сообщил краевой оперштаб, внесены изменения в указ о борьбе с коронавирусом, они ужесточают правила посещения различных общественных мест и предписывают пенсионерам уйти на самоизоляцию.