Чума XXI века: количество заболевших COVID-19 ежедневно бьет рекорды

Каждый день в Красноярском крае растет количество больных коронавирусной инфекцией. Ежедневно в стационарах края умирает 35 человек. Об этом НКК рассказал главврач Краевой больницы Егор Корчагин.

По его словам, мы «не слишком бежим вперед» относительно всей страны, но тот рост, который существует сейчас, настораживает.

Каждый день в стационарах прибавляется по 100–120 пациентов. То есть, ежедневно в нашем регионе открывается три новых отделения под ковидных больных.

Мы переживали подъем второй, третьей волны, когда в день прибывало по 200 человек, то есть около 7 отделений. Но важно понять, что когда мы открываем новое отделение для инфекционных больных, то мы вынуждены отзывать сюда медсестер, врачей, санитарок, которые работали в обычных отделениях, где они оказывали помощь пациентам с инфарктами, инсультами, хирургическими заболеваниями. Соответственно, мы в меньшей степени можем оказать квалифицированную помощь пациентам с этими острыми заболеваниями» -рассказывает главврач.

Каждый день больница теряет 14 человек на сотню. Это в 7 раза выше, чем было до периода пандемии. И, по словам врача, четвертая волна отличается от остальных тем, что болеют абсолютно все группы населения. Это касается в том числе беременных и детей.

Егор Корчагин уверен: главный способ борьбы с коронавирусом - это вакцинация, однако в нашем регионе она буксует.

Ходит много слухов, активничают антипрививочники, рассказывая о негативных последствия прививки. В результате красноярцы боятся осложнений. Но главный врач Краевой уверяет: они хоть и случаются, но крайне редко:

Осложнения охватывают мизерную долю вакцинированных и совершенно несопоставимы со страданиями пациента, заболевшего ковидом. Прививка не дает гарантии от заболевания и даже летального исхода, но вероятность этого значительно ниже, чем у непривитых».

После вакцины важно избегать мест, где есть вероятность заразиться, потому что в этот период организм ослаблен. Но уже через несколько дней «способность человека противостоять инфекции восстанавливается и даже усиливается.

На мой взгляд, трудно понять тех людей, которые выискивают причины, чтобы получить отвод от прививки, — ведь это то же самое, что мечтать получить проходной билет на кладбище», — отмечает Коргачин.

Сколько в мире еще будет длится пандемия, по его мнению, предсказать трудно. С одной стороны, медицинское сообщество уже добилось успехов в лечении ковида, но с другой — предвидеть, как вирус будет вести себя в дальнейшем, достаточно сложно.

Уверен, «человечество найдет возможность бороться с ней, как и с другими инфекционными заболеваниями. Наука продвинулась вперед, но есть моменты, с которыми мы еще не можем до конца разобраться. У нас и сегодня есть проверенный временем способ обороны — вакцинация. И чем быстрее общество это осознает, тем меньше будет человеческих потерь», — добавил Егор Корчагин.

Читайте также: