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Чума XXI века: количество заболевших COVID-19 ежедневно бьет рекорды

Чума XXI века: количество заболевших COVID-19 ежедневно бьет рекорды
Иллюстрация: pixabay.com

Каждый день в Красноярском крае растет количество больных коронавирусной инфекцией. Ежедневно в стационарах края умирает 35 человек. Об этом НКК рассказал главврач Краевой больницы Егор Корчагин.

#НОВОСТИ

По его словам, мы «не слишком бежим вперед» относительно всей страны, но тот рост, который существует сейчас, настораживает.

Каждый день в стационарах прибавляется по 100–120 пациентов. То есть, ежедневно в нашем регионе открывается три новых отделения под ковидных больных.

Мы переживали подъем второй, третьей волны, когда в день прибывало по 200 человек, то есть около 7 отделений. Но важно понять, что когда мы открываем новое отделение для инфекционных больных, то мы вынуждены отзывать сюда медсестер, врачей, санитарок, которые работали в обычных отделениях, где они оказывали помощь пациентам с инфарктами, инсультами, хирургическими заболеваниями. Соответственно, мы в меньшей степени можем оказать квалифицированную помощь пациентам с этими острыми заболеваниями» -рассказывает главврач.

Каждый день больница теряет 14 человек на сотню. Это в 7 раза выше, чем было до периода пандемии. И, по словам врача, четвертая волна отличается от остальных тем, что болеют абсолютно все группы населения. Это касается в том числе беременных и детей.

Егор Корчагин уверен: главный способ борьбы с коронавирусом - это вакцинация, однако в нашем регионе она буксует.

Ходит много слухов, активничают антипрививочники, рассказывая о негативных последствия прививки. В результате красноярцы боятся осложнений. Но главный врач Краевой уверяет: они хоть и случаются, но крайне редко:

Осложнения охватывают мизерную долю вакцинированных и совершенно несопоставимы со страданиями пациента, заболевшего ковидом. Прививка не дает гарантии от заболевания и даже летального исхода, но вероятность этого значительно ниже, чем у непривитых».

После вакцины важно избегать мест, где есть вероятность заразиться, потому что в этот период организм ослаблен. Но уже через несколько дней «способность человека противостоять инфекции восстанавливается и даже усиливается.

На мой взгляд, трудно понять тех людей, которые выискивают причины, чтобы получить отвод от прививки, — ведь это то же самое, что мечтать получить проходной билет на кладбище», — отмечает Коргачин.

Сколько в мире еще будет длится пандемия, по его мнению, предсказать трудно. С одной стороны, медицинское сообщество уже добилось успехов в лечении ковида, но с другой — предвидеть, как вирус будет вести себя в дальнейшем, достаточно сложно.

Уверен, «человечество найдет возможность бороться с ней, как и с другими инфекционными заболеваниями. Наука продвинулась вперед, но есть моменты, с которыми мы еще не можем до конца разобраться. У нас и сегодня есть проверенный временем способ обороны — вакцинация. И чем быстрее общество это осознает, тем меньше будет человеческих потерь», — добавил Егор Корчагин.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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