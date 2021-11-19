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Количество вакцинированных в Красноярском крае превысило 1 млн

Количество вакцинированных в Красноярском крае превысило 1 млн
Автор фото: Sergei Ilnitsky / EPA. Иллюстрация: vnnews.ru

Минздрав Красноярского края опубликовал данные о ходе вакцинации в регионе — первый компонент получили 1 083 953 человек, второй — 1 002 705.

#НОВОСТИ

Таким образом, охват взрослого населения вакцинацией составляет более 47%.

По заверениям медиков, сейчас в крае имеется достаточный запас двухкомпонентной вакцины, а также вакцины «Спутник Лайт».

Напомним, первая вакцинация делается только двухкомпонентным «Спутником».

QR-код активируется через две недели после получения второго компонента.

Прививка однокомпонентным «Спутник Лайт» предназначена для ревакцинации, либо после перенесенного Covid-19.

В таком случае QR-код активируется через три недели после иммунизации — столько времени требуется на формирование в организме антител.

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Автор: Петр Савельев
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