Количество вакцинированных в Красноярском крае превысило 1 млн
Минздрав Красноярского края опубликовал данные о ходе вакцинации в регионе — первый компонент получили 1 083 953 человек, второй — 1 002 705.
Таким образом, охват взрослого населения вакцинацией составляет более 47%.
По заверениям медиков, сейчас в крае имеется достаточный запас двухкомпонентной вакцины, а также вакцины «Спутник Лайт».
Напомним, первая вакцинация делается только двухкомпонентным «Спутником».
QR-код активируется через две недели после получения второго компонента.
Прививка однокомпонентным «Спутник Лайт» предназначена для ревакцинации, либо после перенесенного Covid-19.
В таком случае QR-код активируется через три недели после иммунизации — столько времени требуется на формирование в организме антител.
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