Роспотребнадзор: эпидпорог по гриппу в Красноярском крае превышен на 53,7%
Можно не сомневаться: сезонный грипп никуда не делся, болеют и дети, и взрослые. По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю уровень заболеваемости составил 98,9 на 10 тысяч населения.
Это выше эпидемического порога на 53,7%.
Как сообщил глава ведомства Дмитрий Горяев, всплеск гриппа и ОРВИ отмечается у детей 7-14 лет и взрослых, доля именно гриппа – 13,5%.
Отмечу, из всех заболевших учеников - 71% составляют школьники г. Красноярска», - отметил Горяев.
Главный санитарный врач края рекомендовал родителям при первых признаках ОРВИ оставить ребенка дома и вызвать врача. Если в классе или школе болеют более 20% учеников, то это повод перевести всех на дистанционный режим обучения. Класс полагается перевести на дистант и в случае, если хотя бы у одного ребенка подтвердится коронавирус.
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