Работодатели Красноярска чаще многих ищут уже вакцинированных сотрудников
Наличие у соискателя прививки стало обязательным условием для трудоустройства в некоторые компании. Красноярск оказался в числе лидеров среди российских городов по такого радо вакансиям.
Что грозит предпринимателям, если они не обеспечат прививки 80% работников к 15 декабря, разъяснил глава Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.
Распространятся нововведение будет на тех, у кого течение болезни было осложнено пневмонией. Заксобрание поддержало соответствующие изменения в краевом законе
QR-коды в Красноярском крае в ближайшее время не отменят. По всей видимости
Главный санитарный врач Красноярского края считает, что последние антиковидные ограничения позволили стабилизировать ситуацию. С распространением коронавируса в регионе.
Количество вакцинированных в Красноярском крае превысило 1 млн
Минздрав Красноярского края опубликовал данные о ходе вакцинации в регионе — первый компонент получили 1 083 953 человек, второй — 1 002 705.