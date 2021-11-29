Работодатели Красноярска чаще многих ищут уже вакцинированных сотрудников

Наличие у соискателя прививки стало обязательным условием для трудоустройства в некоторые компании. Красноярск оказался в числе лидеров среди российских городов по такого радо вакансиям.

Среди вакансий от работодателей Красноярска 6,5% содержит требование о пройденной вакцинации от COVID-19. Такие данные опубликовал портал по поиску работы SuperJob, изучив 3 млн вакансий в 16 городах России.

По доле вакансий, где требуют обязательную прививку Красноярск оказался вторым — больше только в Санкт-Петербурге (6,6%). На третьем месте — Москва с 5%. Ближайший сибирский город в этом списке — Омск, который занимает шестую позицию с 2,7%. За ним идет Новосибирск (2,6%).

В среднем же по стране прививка от коронавируса, как обязательное условие трудоустройства, заявлена в 1,2% вакансий. Чаще всего вакцинация требуется от претендентов на места в медучреждения, общепите, ритейле и сфере услуг.

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