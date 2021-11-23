Реабилитацию переболевших ковидом красноярцев оплатит бюджет

Распространятся нововведение будет на тех, у кого течение болезни было осложнено пневмонией. Заксобрание поддержало соответствующие изменения в краевом законе.

Жители Красноярского края, перенесшие COVID-19 в тяжелой форме, смогут пройти реабилитацию за счет краевого бюджета и фонда ОМС. Соответствующие поправки в краевой закон о медицинской реабилитации в первом чтении поддержала сессия регионального Заксобрания.

До этого рассчитывать на льготную помощь могли только перенесшие острый инфаркт миокарда, операции на сердце и острое нарушение мозгового кровообращения.

Появление новой льготной категории обусловлено большим количеством пациентов, у которых лечение COVID-19 было осложнено пневмонией. Осложненное течение заболевания может привести к нарушению функций жизненно важных органов, стойким расстройствам дыхательной функции», — говорят в ЗС.

Проходить реабилитация будет как в государственных, так и частных медучреждениях. В частности, в санатории «Тесь».

Когда состоится второе чтение этого закона, пока не сообщается.

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