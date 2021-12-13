Выгодно и быстро: как бизнес работает с СБП

Система быстрых платежей запущена с 2019 г. и больше известна в РФ благодаря переводам между физлицами по номеру телефона, но она также крайне интересна бизнесу, особенно малому и среднему.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России продлить до 1 июня 2022 г. компенсацию малому и среднему бизнесу за использование Системы быстрых платежей (СБП). Эта задача вошла в перечень поручений по итогам инвестиционного форума «Россия зовет!».

Такой порядок, удобный для бизнеса и выгодный для потребителей, предусмотрен до конца текущего года. Считаю, что нужно продлить его как минимум на полгода, — заявил Владимир Путин.

Как работает СБП и почему компаниям выгодно им пользоваться?

Основные плюсы для бизнеса: простота, дешевизна, скорость

Всем предпринимателям известно, что за прием платежей по классическому эквайрингу нужно платить банковскую комиссию, при этом деньги на счет предприятия могут зачисляться со значительной задержкой в 2-3 дня. Это может привести к кассовым разрывам. Технология приема платежей через СБП предполагает мгновенное поступление денег на счет при оплате товара или услуги клиентом и практически сводит к нулю кассовые разрывы, что в условиях нестабильной экономики для многих компаний крайне важно.

Кроме того, за использование СБП предприниматели платят более низкую комиссию: до 0,4% или до 0,7% в зависимости от типа бизнеса. Ставка за прием платежей по классическому эквайрингу может быть в 2-3 раза выше. Важно и то, что максимальная комиссия за одну транзакцию не может превышать 1500 руб. вне зависимости от суммы операции. Это очень актуально для компаний с большим средним чеком.

Также предприятия малого и среднего бизнеса с 1 июля 2021 г. могут получить компенсацию затрат на банковские комиссии за прием оплат с помощью СБП. Чтобы вернуть комиссию, компании нужно входить в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, принимать оплату с помощью СБП и быть клиентом отобранных Минэком банков. Сегодня таких кредитных организаций уже более 50. В первую неделю каждого нового месяца эти банки будут передавать Минэку данные о количестве операций малых и средних предприятий, а также информацию об уплаченной комиссии за прием платежей с помощью СБП. Далее в течение 20 рабочих дней деньги на компенсации поступают в банки. После этого в течение пяти дней они должны перечислить их предпринимателям.

Как начать принимать платежи?

Оплатить товары и услуги с помощью СБП сегодня можно уже в 260 тыс. торговых точек по всех стране. СБП предлагает бизнесу несколько сценариев приема платежей клиентов. При этом все они реализуются без необходимости вводить какие-либо реквизиты счета.

Оплата по QR-коду

Клиенты оплачивают товары или услуги по QR-коду, содержащему все необходимые для совершения платежа реквизиты. При этом QR-код может быть размещен на платежном терминале, пре-чеке торговца, сайте - в любом удобном продавцу месте. Все что требуется от покупателя - отсканировать QR-код с помощью камеры смартфона и открыть появившуюся ссылку на переход в приложение банка, где пользователь совершит оплату. После подтверждения операции зачисление средств продавцу осуществляется мгновенно. Это очень удобно для предпринимателей в обычных магазинах, которые реализуют продукцию в оффлайн-режиме.

Тем не менее, оплата по QR-коду полезна и для онлайн-бизнеса. В этом случае потребителю потребуется сканировать код с экрана ноутбука или другого устройства. При этом, помимо скорости платежа предприниматели отмечают и снижение числа отказов при оплате услуг. Так, основатель сети отелей Elisa Сергей Куренков рассказал, что до 50% клиентов отказываются совершать онлайн-платежи, если для этого необходимо вводить данные карты. С использованием сценариев оплаты через СБП такой проблемы нет, так как покупателям не нужно вводить реквизиты своего счета.

Платежные ссылки и кнопки

На мобильных версиях сайтов и в приложениях интернет-магазинов наиболее распространен именно этот способ оплаты по СБП. При этом сценарии клиент переходит по ссылке/кнопке в мобильное приложение своего банка, где и совершает платеж. Никакие реквизиты своего счета и карты покупатель не вводит, поэтому платеж, как и в первом сценарии, проходит мгновенно.

Как бизнесу подключить оплату с помощью СБП?

Обратиться в банк – участник СБП и подписать с ним договор. Список банков-участников СБП можно посмотреть на сайте сервиса в разделе «Оплата по QR».

участник СБП и подписать с ним договор. Список банков-участников СБП можно посмотреть на сайте сервиса в разделе «Оплата по QR». Выбрать наиболее удобный сценарий использования.

Рассказать покупателям о новом способе оплаты — и принимать первые платежи.

Цифры

Ранее первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова сообщила, что 75% совершаемых в России платежей сейчас проходят безналично. Скоробогатова подчеркнула, что в России «очень хорошие показатели» по цифровой трансформации: страна входит в топ-3 государств мира с точки зрения безналичных расчетов.

В конце июля 2021 г. ЦБ сообщил, что общая доля безналичных платежей в стране достигла 70,3%, увеличившись за 2020 г. на 5,6 п. п. С 2013 по 2020 г. доля безналичных платежей в розничном обороте возросла почти в пять раз.

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