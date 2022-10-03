Бизнес может попросить проверяющих о визите

В 2023 большую часть бизнеса планируют освободить от проверок. Их могут заменить профилактические визиты со стороны контролирующих структур. Наказания по итогам профвизитов не предусмотрено

В 2023 плановые проверки будут проводиться только в отношении предприятий и организаций, чья деятельность отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска. А также чьи объекты являются опасными производственным объектами II класса опасности и гидротехническими сооружениями II класса.

Соответствующее постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В документе говорится о федеральном, региональном и муниципальном видах контроля, которые регулирует ФЗ «О государственном контроле». Напомним, ФЗ устанавливает 6 категорий рисков, к которым относятся объекты контроля. Организации, объекты которых отнесены к категориям умеренного, среднего и значительного риска, в 2023 от плановых проверок освободят.

Постановление позволяет представителям бизнеса, в отношении которых планируется проверка, обратиться в контрольный орган с просьбой о проведении профилактического визита. Штрафов либо иного вида наказаний по результатам профвизитов нет.

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