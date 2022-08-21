«Бирюзу» оштрафовали за загрязнение земли на 21 млн рублей

В Красноярском крае завершился суд по делу о причинении вреда окружающей среде недобросовестным землепользователем.

В ходе проверки в Курагинском районе сотрудники прокуратуры края установили, что компания «Бирюза» на арендуемом участке земли организовала деятельность по переработке лесоматериалов, — пишет ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Организация производила распиловку древесины, отходы от которой, вопреки требованиям закона, складировала на земельном участке. Площадь загрязнения земли составила более 7 тыс. кв. м».

Причиненный природе ущерб был оценен в 21 млн рублей, прокуратура обратилась с иском о компенсации, суд требования удовлетворил в полном объеме.

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