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Строительство двух домов в Емельяновском районе признано незаконным

Строительство двух домов в Емельяновском районе признано незаконным
Иллюстрация: прокуратура Красноярского края

Прокуратура Емельяновского района через суд потребовала запретить привлекать средства дольщиков и строить 2 многоквартирных домов в поселке Солонцы. Возведением домов занимается СЦ «Солонцыжилстрой».

#НОВОСТИ
Прокуратура Емельяновского района через суд потребовала запретить привлекать средства дольщиков и строить два многоквартирных дома в поселке Солонцы. Возведением домов занимается ООО СЦ «Солонцыжилстрой».
 
По информации пресс-службы краевой прокуратуры, в середине апреля 2022 года администрация Емельяновского района выдала застройщику разрешение на строительство двух четырехэтажных домов рядом с рекой Кача, в границах водоохранной и прибрежной зон. При этом застройщик не получил разрешение на проведение строительных работ в Енисейском территориальном управление Росрыболовства.
 
Сейчас застройщик работает в прибрежно-защитной полосе водных объектов. Строительная компания изменила русло ручья Нанжуль, на него незаконно наложен частично сервитут, в месте пожарного проезда забиты сваи.
 
Выявив эти факты, прокуратура внесла представления и.о. главы Емельяновского района и генеральному директору СЦ «Солонцыжилстрой», в суд направлен иск с требованием признать незаконными договора купли-продажи земельных участков, запретить привлекать средства дольщиков на возведение объектов и строить дома.
Автор: Валерия Петрова
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