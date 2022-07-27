Учили материться: частный детский сад «Город детства» остановил работу

Частный детский сад «Город детства», который находится в мкрн. «Солнечный» в Красноярске, по требованию краевой прокуратуры остановил деятельность.

Данная мера была вызвана «ненадлежащим выполнением должностных обязанностей» младшей воспитательницей заведения. Дети жаловались, что женщина могла ударить, а также учила выражаться нецензурными словами. В ходе расследования оказалось, что официально дама в дошкольном учреждении не устроена.

В отношении воспитательницы было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.117 УК РФ «истязание», что предполагает до семи лет лишения свободы.

Руководителя дошкольного учреждения ранее уже два раза привлекали к административной ответственности.

Кроме того, сейчас в суде находится иск прокурора о запрете осуществлять дошкольному заведению деятельность по уходу и присмотру за детьми. До решения суда деятельность центра остановлена.

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