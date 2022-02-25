Анна Гарнец: «Задача министерства экономики — обеспечить балансировку развития региона»

Анна Гарнец, наверное, стала самым обсуждаемым министром краевого правительства за последние годы: появление на одном из ключевых постов молодой женщины вызвало настоящую бурю.

DK.ru поговорил с главой министерства экономики и регионального развития о том, как она видит задачи ведомства и свою роль в этой работе.

Если позволите, начнем с личного вопроса: почему вы согласились на предложение занять эту должность? Ведь Минэкономики — одно из ключевых ведомств, и это назначение в любом случае стало бы предметом дискуссии.

— Честно говоря, я уже потом, после той памятной сессии Заксобрания, задумалась о степени публичности этого назначения. До утверждения на должность я, конечно, тоже понимала, что меня станут обсуждать, что это вызовет определенный общественный резонанс: любое назначение такого уровня всегда вызывает волну обсуждения и осуждения. Но я не ожидала, что будет так много претензий к возрасту и полу. И, честно говоря, меня это немного удивило. У нас в целом, на мой взгляд, сформировалась культура негативного отношения к власти, неприятия, так что все равно бы нашли к чему придраться. Наверное, хорошо, что я поймала эту волну сразу, штормило первые месяца полтора после назначения, а дальше со всеми участниками политического процесса мы начали выходить на конструктивный диалог: с депутатами, общественниками… Сейчас уже какого-то негатива в свой адрес я не ощущаю.

Почему согласилась? Если ты выбираешь такую карьеру, тебя всегда будут подвергать публичному препарированию, независимо от того, что ты делаешь и как ты это делаешь. Это просто надо пережить. Люди на первых порах оценивают внешние факторы, какой-то набор формальных характеристик, а не суть твоей личности. Вот если бы какой-то негатив высказывали те, кто меня уже знает, с кем я работала, и они бы говорили, что я не соответствую этой должности, не справляюсь с работой, то это было бы обидно.

Мне кажется, это в какой-то степени вопрос несовпадения образа: министр, особенно министр экономики, должен быть серьезным, солидным…

— Сейчас уже другое время, и я, на самом деле, не такой уж молодой министр. Да, сегодня я самая, можно сказать, юная в краевом правительстве, но, если не ошибаюсь, министр цифрового развития Николай Распопин занял эту должность, будучи еще моложе. В других регионах есть много молодых министров, да и губернаторов, которые значительно моложе меня. Так что в назначении нет ничего экзотического, молодые руководители — сложившаяся практика в нашей стране. Не стоит забывать, что мы живем в стремительно меняющемся мире, и сейчас профессионально необходимо быть динамичным и прогрессивным.

Если говорить про мои ощущения в должности, конечно, первое время было непривычно. В целом работа знакомая, я достаточно быстро в нее включилась, ведь в структурах правительства края я работаю давно. А когда увлекаешься делом, то забываешь думать о необходимости соотнесения себя с определенным статусом. Вообще, мне кажется, этот подход: что у министра, у лица, замещающего какую-то государственную должность, есть некие атрибуты статуса, — немного ретроградный. Мне периодически пытаются напомнить, что я важная персона, что должна как-то по-особенному себя вести, что-то делать нежелательно… А я пытаюсь задавать очевидные вопросы: почему? Где написано, что мне по статусу положено делать, а что нет? На мой взгляд, первичен профессионализм, а не наличие регалий.

Чего не должен делать министр? Лично снимать трубку? Варить себе кофе?

— Про кофе в точку, мне уже сказали, что это неправильно. А я считаю, что как человек с руками в состоянии сама справиться с кофемашиной. Меня поначалу удивляло: может, действительно есть какие-то правила игры, которых я не знаю и не соблюдаю? А потом успокоилась. Общаюсь со многими молодыми руководителями и замечаю, что это общая тенденция: относиться к «статусности» проще.

В ведении министерства много всего: Енисейская Сибирь, Технологическая долина, арктическая стратегия, развитие территорий… Но трудно сразу бежать во все стороны, наверняка есть более приоритетные направления?

— Если брать укрупненно, таких приоритетов два. Первый — это инвестиционная политика. Мы уже занялись регулированием сферы инвестиционной деятельности в регионе: упорядочиваем все режимы, форматы поддержки, инфраструктуру поддержки. В итоге должна быть выстроена прозрачная система работы с инвестором, которая была бы понятна и адекватна для самого инвестора.

Второе важное направление — это развитие территорий. На мой взгляд, инвестиционное развитие и территориальное развитие — это две стороны одной медали, и очень важно рассматривать их в комплексе.

Развитие территорий необходимо оценивать через призму создания и локализации точек инвестиционного роста, то есть надо понимать, какие отрасли, предприятия стимулируют экономическую активность. До пятой волны пандемии в крае я успела поездить по районам края и понимаю, какое гигантское значение для населенных пунктов, особенно небольших, имеет деятельность даже маленьких предприятий. Их стабильность — это рабочие места людям сейчас и в принципе гарантированное будущее территории.

Какие для этого в регионе есть механизмы развития территорий?

— В прошлом году в крае появилась новая госпрограмма «Комплексное территориальное развитие Красноярского края». Разрабатывая ее, мы попытались уйти от чисто отраслевого подхода при определении формата развития территорий. Это ключевая идея программы. Основной механизм реализации — это муниципальные комплексные проекты развития, или сокращенно МКПР. Комплексные проекты — двусоставная история, одна часть — инвестиционная, а другая — инфраструктурная. Частные предприятия вкладываются в развитие производств, а государство — в инфраструктуру. Мы понимаем, как важно, чтобы у людей на территории были нормальные условия для жизни — чистая вода, нормальные дороги, детсад, дом культуры… Мне всегда очень радостно общаться с теми предпринимателями, которые тоже в этом заинтересованы. В таких случаях мы действительно пытаемся сбалансировать уровень инвестиционного и инфраструктурного развития территории.

Наш регион — один из самых сложных в стране из-за протяженности и наличия совершенно разных территорий. Скажем, сравнивать юг края и арктическую зону невозможно и бессмысленно. Отсюда вторая идея новой госпрограммы — формирование дифференцированного подхода к развитию территорий в зависимости от их особенностей: климатических, географических, экономических. Сейчас такого деления нет.

Как правило, в рамках отраслевых программ определяются стандартные механизмы распределения средств по территориям исходя из потребности. И в этой логике не всегда есть возможность предусмотреть средства на развитие, потому что первоочередная задача — залатать дыры и сохранить текущий уровень. А в рамках территориального подхода мы закладываем бюджет развития — в первую очередь думаем о росте экономической и социальной активности.

Программа была сформирована в прошлом году. Каков порядок ее работы, инициатива должна исходить от муниципалитетов?

— Сейчас госпрограмма принята в стартовой части — муниципальные комплексные программы развития (МКПР). Они предусматривают заявительный характер. Глава муниципального образования, который понимает, что есть активные предприниматели, кстати, их может быть несколько, формирует комплексный проект. В нем он показывает, каким образом соотносятся инвестиционные вложения предпринимателей и поддержка инфраструктуры в территории. Условно говоря, поясняет, как ремонт дороги или строительство очистных сооружений повлияют на развитие бизнеса и на развитие территории. Затем этот проект проходит защиту на Совете по местному самоуправлению, куда входят депутаты Законодательного Собрания края и представители правительства края. После такой публичной защиты проекта из бюджета выделяются деньги на поддержку инфраструктурной составляющей.

Скажу, что, хотя порядок заявительный, министерство проводит определенную работу, чтобы эти заявки поступали. У нас есть сотрудники, которые помогают, разъясняют муниципалитетам формат участия. Мы видим, что МКПР пользуется большой популярностью, главы заинтересованы в этом механизме, так как могут решить те проблемы, на закрытие которых в рамках отраслевых программ могут уйти годы. Например, в Березовском районе в поселке Бархатово в рамках МКПР запланирован ремонт улично-дорожной сети. Так те объемы финансирования, которые запрошены на дороги только в этом поселке, район не получал никогда. Даже разработка проектно-сметной документации порой выливается в крупные суммы. А в рамках МКПР мы предусматриваем финансирование и на разработку проекта, и на его реализацию.

То есть муниципалитеты приняли программу хорошо, а сколько проектов реализуется сейчас?

— Общий объем инвестиций в уже реализуемые комплексные проекты — более 17 млрд рублей. Из них вложения краевого бюджета в развитие населенных пунктов за 5 лет составят более 1,5 млрд рублей. За последние два года уже отремонтированы автомобильные дороги в Ильичево Шушенского района, дороги в Канске, в Темре, Ажинском и деревне Гляден Шарыповского муниципального округа, отремонтированы детский сад и сельский клуб в Тарае Канского района, межшкольный комбинат и школа искусств в Ильичево Шушенского района. В ближайшие три года в 14 городах, селах, деревнях края будет отремонтировано 24 км автомобильных дорог, построены дома культуры в поселке Стрелка и селе Веселое, очистные сооружения в Большой Мурте, водопроводные сети в Ужуре,Приморске, Балахте, Тубинске, отремонтированы объекты социальной инфраструктуры в селах Шушенское, Миндерла, поселке Синеборск и других территориях. Всего более 30 объектов жизненно важной инфраструктуры. Думаю, с каждым годом МКПР будет больше, на ближайшую защиту на Совете мы подготовили уже три — «Пировский», «Каменский» и «Бархатово», про которые я уже говорила.

Овощеводство - перспективная отрасль в ряде районов края

Красноярск пока не участвует в этой госпрограмме?

— В МКПР не участвуют города с населением больше 100 тыс. человек, мы намеренно внесли это ограничение. В крае к таким населенным пунктам относятся Красноярск, Норильск и Ачинск.

В Норильске реализуется другой механизм: совместно с «Норильским никелем» разработан комплексный план социально-экономического развития города. Это как раз пример дифференцированного подхода к развитию территорий.

Если говорить про Красноярск, то здесь у нас тоже есть особый формат. Грядет 400-летие города, а мы уже обкатали механизмы подготовки городов к юбилеям — Енисейска, Минусинска. Мы проводим сразу большой комплекс мероприятий, который должен дать импульс преображению города. Красноярск — столица региона, поэтому планы у нас серьезные. Речь не только о внешней городской среде, но и о системных изменениях характера управления городскими пространствами.

Проект получил поддержку на федеральном уровне, определен куратор из числа вице-премьеров, так что Красноярск точно не будет обделен в этой части.

Про Ачинск могу сказать, что город получает неплохую поддержку в рамках национальных проектов. Конечно, каждому городу должно быть уделено внимание, и надо рассматривать их индивидуально. Наша задача — создать механизмы поддержки и модерировать управленческий процесс. Надо же понимать, как полно и с какой эффективностью территории используют эти механизмы. Многое зависит от активности администраций, от их профессионализма, поэтому мы сейчас уделяем много времени работе с управляющими командами в муниципальных образованиях.

И есть еще одна важная тема — это комплексное развитие в рамках макрорайонов. Край у нас очень сложный, муниципальных образований много, управлять развитием каждого из них — довольно трудоемкая работа. Есть территории без крупных предприятий, где в силу специфики они и не могут появиться. Поэтому весь край поделили на 6 макрорайонов. Сейчас в пилотном формате занимаемся тремя — Канско-Абанским, Южным, Лесосибирским. Районы объединили в макрорайоны исходя из их территориальной близости и общего единства экономического уклада. Для них формируем концепции инвестиционного роста с учетом специфики производств, которые уже есть или могут появиться. Планируем таким образом дальше формировать потенциал их роста на долгосрочную перспективу: что надо сделать уже сейчас, чтобы в будущем появились дополнительные точки роста.

Каким образом вы будете оценивать эффективность этой программы?

— Если говорить в целом про оценку эффективности инвестпроектов, то есть расчетные методики. Если говорить об оценке МКПР, то мы учитываем три фактора. Первый — это бюджетный эффект. Он очевидный и, наверное, самый простой, потому что зависит от объема налоговых поступлений. Второй фактор — отраслевой эффект. Он очень важен для нашего региона, где экономика обладает сильной сырьевой зависимостью. Здесь сделан акцент на развитии перерабатывающего производства и формирования условий на территории края конечной продукции из нашего же сырья. И третий — социальный эффект, который рассчитать гораздо сложнее. Мы традиционно считаем количество новых рабочих мест, моделируем развитие инженерной и социальной инфраструктуры.

Мы уже примерно выучили, что такое КИП, комплексный инвестиционный проект. Есть еще РИП, региональный инвестиционный проект, есть НИП, новый инвестиционный проект… Кто все эти «звери», какие инвесторы на них ловятся? В чем глобальная разница?

— Вот чтобы инвесторы в этом многообразии не путались, мы и пытаемся упорядочить правила игры. Если говорить системно, то основное, что интересует инвестора, — это преференциальные режимы. У нас есть ряд таких режимов, определенных как на федеральном, так и на региональном уровне.

КИП «Енисейская Сибирь» — это не отдельный преференциальный режим. Это совокупность различных механизмов и мер поддержки, инвестиционных проектов и их сопровождения. Это наша региональная инициатива, серьезная новация.

Красноярский край, Хакасия и Тыва — единственная группа регионов, которые реализуют комплексный проект, базирующийся на межрегиональной кооперации. Это в тренде федеральной повестки, пространственному развитию Российской Федерации уделяется большое внимание: формируются макрорегионы, например Ангаро-Енисейский.

Тема экономической кооперации регионов нужна, чтобы выстраивать производственные цепочки по созданию продукции высоких переделов. КИП — это ряд мер, направленный на консолидацию ресурсов трех субъектов для реализации крупных инвестпроектов. Но в рамках КИП компании используют преференциальные режимы, созданные в нашей стране.

Региональный инвестиционный проект — это федеральный режим, который определен Налоговым кодексом. Регион может устанавливать в рамках РИП свои требования, край сформировал нормативную базу еще в 2020 году. Выбрали приоритетные отрасли — угледобычу, металлургию и производство электроэнергии, теперь в этих отраслях компании могут получать налоговые преференции по налогу на прибыль и НДПИ.

Ряд преференциальных режимов ограничен территориальными границами — например, в Арктике, Красноярске, Железногорске. В Арктической зоне, чтобы получить льготы, бизнесу нужно зарегистрироваться в качестве резидентов. Причем по объему инвестиций это могут быть и крупные предприятия, и малый бизнес. Пока в крае ведут свою деятельность 11 резидентов АЗРФ в сфере услуг, туризма, горнорудной промышленности.

Есть территории опережающего развития — в крае это ТОР «Железногорск». Режим ТОР был создан специально для закрытых моногородов, на территории которых экономическая деятельность ограничена режимом безопасности.

Есть особые экономические зоны — в крае это ОЭЗ производственно-промышленного типа «Красноярская технологическая долина». Здесь преференции — это специальный таможенный, налоговый режимы и доступ к развитой бизнес-инфраструктуре международного класса. Регион вкладывается в создание промышленного парка.

Впечатляющий список…

— Да, и совокупность этих режимов не всем инвесторам понятна и известна. Задача региона — правильно подобрать для инвестора необходимый вид поддержки. Практика показывает, что инвестору важны не только налоги, но и организационная поддержка, коммуникация с органами исполнительной власти, с федеральными органами, получение разрешительной документации… Эти процессы порой очень забюрократизированы, поэтому сопровождение инвестору просто необходимо.

Есть еще два относительно недавно введенных федеральных режима: это СПИК и СЗПК. Специальный инвестиционный контракт касается реализации определенных технологий производства. Соглашение о защите капиталовложений предполагает набор преференций не только налоговых. В СЗПК есть так называемая стабилизационная оговорка, то есть закрепление набора норм и правил, которые определены на момент заключения соглашения, на весь срок реализации проекта. Это тоже важно для инвестора.

Но есть еще и НИП — новые инвестиционные проекты, связанные с реализацией инфраструктурных проектов. В крае несколько проектов включены в этот перечень, и теперь мы можем направлять деньги, которые освобождаются в рамках реструктуризации бюджетных кредитов, на инфраструктурные объекты, связанные с НИП. Например, за счет этого механизма мы ремонтируем дороги в Енисейском районе, запланировали реконструкцию перрона в аэропорту Красноярск. Так бы мы эти деньги вернули в бюджет, но именно благодаря режиму НИП можем использовать их на развитие.

ТОР «Железногорск» в последнее время особенно на слуху, в том числе и проект ее расширения. Складывается впечатление, что там произошел какой-то внезапный качественный прорыв…

— Конечно, он не внезапный, это результат длительной и трудоемкой работы. ТОР здесь появилась не случайно. Железногорск, во-первых, закрытый город, а во-вторых, это город-спутник крупной агломерации. Всегда будет отток населения в более крупный город, и это априори снижает уровень экономической активности на территории. Поэтому задача ТОР — оживить экономику города.

Был ряд проблем с самой площадкой, которая была выбрана под границы ТОР, но сейчас они решены. Территорию удалось наполнить резидентами, и возникла потребность расширения. Есть еще предприятия, готовые вкладываться в развитие, но они хотели бы получить поддержку своих планов. Для них мы сейчас проводим работу по включению в число резидентов. Причем многие предприятия как раз и занимаются производством той самой конечной продукции из нашего же сырья, в локализации которой мы нуждаемся. Кстати, закрытый режим города для многих предпринимателей является плюсом, потому что это другой уровень безопасности. И особый микроклимат, который тоже многие считают преимуществом.

Резиденты ТОР Железногорск намерены расширять производства

Кроме того, когда речь идет о ТОР, важно видеть не только бюджетные эффекты, но и социальные — трудоустройство, карьерный рост, профессиональное и культурное развитие, насыщение городской среды. Понятно, что для финансовых органов преференциальный режим — это выпадающие доходы. Но важнее видеть эффекты будущего.

Как строятся отношения с другими министерствами, как распределяются полномочия, ведь у вас много общих задач? Есть ли какие-то сферы, которые не входят в круг интересов Минэка — культура, образование?

— Специфика нашего времени и управленческого подхода — совместные, межведомственные, межотраслевые программы и проекты. Узкоотраслевой подход очевидно изживает себя. Так что мы в первую очередь партнеры и модераторы.

Основная функция Минэка — координирующая. Организация межведомственного взаимодействия — нетривиальная, сложно решаемая задача, но работу мы выстраиваем абсолютно со всеми. Конечно, надо быстро погружаться и разбираться в специфике других отраслей, это бывает непросто, но очень интересно. Отмечу, что мы занимаемся социально-экономическим развитием, то есть социальная составляющая — это тоже наша работа и не менее важная задача. Поэтому мы общаемся со всеми ведомствами.

Минэк всегда был ведомством с особым статусом, не случайно у нас только двух министров — экономического развития и финансов — согласовывают депутаты Заксобрания.

С Минфином, наверное, в какой-то степени спарринг-партнеры? В части предоставления льгот и других преференций, которые, наверное, немного мешают наполнять бюджет…

— Тут важно соблюдать баланс, чтобы не было перекоса в одну или другую сторону: всем дать льготы или у всех отобрать. Должна быть здоровая дискуссия и трезвый расчет. Когда отраслевики настаивают, что им нужно больше денег на развитие, а Минфин предлагает экономить, тут как раз мы и вступаем в игру, чтобы найти баланс: поддержать то, что есть, заложить фундамент на будущее, но при этом не помешать выполнению текущих планов. Минэк и Минфин вместе обеспечивают балансировку процессов развития.