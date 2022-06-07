В «Медгородке» должен появиться детсад за 339 млн рублей

Летом 2023 запланирован к вводу в эксплуатацию детсад в мкрн. «Медицинский городок».

Мэрия отобрала подрядчика строительства — по итогам конкурса контакт подпишут с ООО «Северстрой», который обязан будет построить дошкольное учреждение в районе Кардиоцентра на ул. Караульной буквально в течении 12 месяцев — сдача запланирована на 31 июля 2023.

Стоимость выполнения работ оценена в 339 млн рублей.

По проекту детский сад рассчитан на 300 мест, из 12 групп четыре — ясельные, для детей 1,5…3 года.

Также, мэрия объявила конкурс на проектирование дороги, подводящую к новому детскому саду.

Напомним, в данный момент в Красноярске идет строительство детсада в мкрн. «Академгородок», сроки сдачи которого настолько затянулись, что данный факт заинтересовал Генпрокуратуру.

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