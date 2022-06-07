В «Медгородке» должен появиться детсад за 339 млн рублей
Летом 2023 запланирован к вводу в эксплуатацию детсад в мкрн. «Медицинский городок».
Мэрия отобрала подрядчика строительства — по итогам конкурса контакт подпишут с ООО «Северстрой», который обязан будет построить дошкольное учреждение в районе Кардиоцентра на ул. Караульной буквально в течении 12 месяцев — сдача запланирована на 31 июля 2023.
Стоимость выполнения работ оценена в 339 млн рублей.
По проекту детский сад рассчитан на 300 мест, из 12 групп четыре — ясельные, для детей 1,5…3 года.
Также, мэрия объявила конкурс на проектирование дороги, подводящую к новому детскому саду.
Напомним, в данный момент в Красноярске идет строительство детсада в мкрн. «Академгородок», сроки сдачи которого настолько затянулись, что данный факт заинтересовал Генпрокуратуру.
Читайте далее
-
Генпрокуратура недосчиталась школ и детсадов в Красноярском крае
В Красноярском крае и других регионах Сибири прокуратура выявила низкий уровень освоения федеральных средств в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография».03.06.2022Новости ДККрасноярск
-
Анна Гарнец: «Задача министерства экономики — обеспечить балансировку развития региона»
Анна Гарнец, наверное, стала самым обсуждаемым министром краевого правительства за последние годы: появление на одном из ключевых постов молодой женщины вызвало настоящую бурю.25.02.2022Новости ДККрасноярск
-
Объявлен тендер на проектирование детсада в районе Бугача за 9,35 млн рублей
Администрация Красноярска подбирает разработчика ПСД детского сада в микрорайоне Бугач, — сообщает пресс-служба мэрии.17.02.2022Новости ДККрасноярск