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На правобережье Красноярска построят новый детский сад

Аналогичный детсад построят на Крайней
Аналогичный детсад построят на Крайней. Автор фото: Gute Praktische. Иллюстрация: 2gis.ru

Сейчас мэрия ищет подрядчика. Сдать детсад планируют к осени следующего года.

#НОВОСТИ
Власти Красноярска начали поиск подрядчика для строительства детского сада на ул. Крайняя. Соответствующее объявление появилось на сайте госзакупок. Стартовая цена контракта составляет чуть больше 208 млн рублей.
 
За эти деньги мэрия планирует построить трехэтажный детсад на 190 мест со всеми необходимыми коммуникациями, системой безопасности, освещением, озеленением, спортплощадкой, автогородком и т.д. Все работы должны быть завершены до 1 сентября 2023 года.
 
На правобережье Красноярска построят новый детский сад 1
Проект для детского сада на ул. Крайняя подготовлен с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования. Аналогичный детский сад в Красноярске уже есть, он находится в микрорайоне Бугач по адресу Калинина, 187А», — рассказали в мэрии.
Это будет 20-й детский сад, который построен в Красноярске за последние четыре с половиной года.
 
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Автор: Петр Савельев
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