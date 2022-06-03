Генпрокуратура недосчиталась школ и детсадов в Красноярском крае

В Красноярском крае и других регионах Сибири прокуратура выявила низкий уровень освоения федеральных средств в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография».

Кроме того, выявлены проблемы со срывом графиков сдачи строящихся объектов.

О проблемах стало известно во время межведомственного окружного совещания под руководством Дмитрия Демешина, замгенпрокурора РФ.

В Красноярском крае процент освоения средств федерального бюджета по нацпроекту «Образование» по итогам 2021 составил 6,4% — 132,2 млн рублей.

Также в список территорий с высокими рисками невыполнения показателей нацпроектов попали:

Республика Тыва

Республика Хакасия

Омская область

Кемеровская область.

Г-н Демешин рекомендовал главным прокурорам регионов добиваться отставки отраслевых министров, если в скорейшем времени проблемы не будут устранены.

В качестве примера низкого управленческого уровня на совещании был приведен Красноярск, где несмотря на наличие финансовых средств нарушаются сроки строительства детских садов, школ и спортивных объектов — в частности по состоянию на май 2022 не введен в эксплуатацию детсад в мкрн. Академгородок, сдача которого планировалась в 2021.

Если в вашем регионе складывается система нарушений, повторяющихся из года в год, то ситуацию нужно решать не количеством возбужденных дел. Уголовные дела не являются панацеей, это скорее свидетельство отсутствия эффективной надзорной деятельности, а также показатель качества работы отраслевого министра. Необходимо добиваться смены ответственного чиновника, который не справляется должным образом с администрированием процессов», — завершил совещание речью прокурор Демешин.

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