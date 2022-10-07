Красноярский край выполнил план по частичной мобилизации

О том, что регион полностью выполнил план по частичной мобилизации, сообщили в правительстве края.

Там уточнили, что последних военнослужащих увезли в учебные части во вторник, 4 октября. Они будут проходить боевую подготовку в частях Новосибирска и Омска.

Количество людей, которых отправили из Красноярского края, не уточняется. Сообщается, что часть военнослужащих приходили в военкоматы по повесткам, а некоторые добровольно.

Президент РФ 21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации на территории страны. Сообщалось, что в России будет мобилизовано 300 тысяч человек. Губернаторы отвечают за обеспечение призыва граждан на военную службу по мобилизации. Как сообщал президент, мобилизовать будут, в первую очередь тех, кто служил в армии, имеет боевой опыт и требуемые военно-учетные специальности.

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