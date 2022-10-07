Красноярский край выполнил план по частичной мобилизации
О том, что регион полностью выполнил план по частичной мобилизации, сообщили в правительстве края.
В Красноярском крае принято постановление о единовременной денежной выплате всем мобилизованным на территории региона. Документ утвердили на заседании правительства. Он вступает в силу с 30 сентября.
Новости мобилизации: что делать заболевшим и кому разрешено покидать Россию
Спикер Госдумы Вячеслав Володин пересмотрел разрешение для мужчин покидать место жительства только с ведома военкоматов. Болеющим горожанам предложили приносить больничные листы.
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В России продолжается частичная мобилизация. В регионах в качестве поддержки семьям призванных начали выдавать уголь, муку, баранов и рыбу. По данным Шойгу, в ВС уже прибыли более 200 000 человек.