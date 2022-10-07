Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 06.10
59,40
58,06
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярский край выполнил план по частичной мобилизации

Красноярский край выполнил план по частичной мобилизации
Иллюстрация: krskstate.ru

О том, что регион полностью выполнил план по частичной мобилизации, сообщили в правительстве края.

#НОВОСТИ
Там уточнили, что последних военнослужащих увезли в учебные части во вторник, 4 октября. Они будут проходить боевую подготовку в частях Новосибирска и Омска. 
 
Количество людей, которых отправили из Красноярского края, не уточняется. Сообщается, что часть военнослужащих приходили в военкоматы по повесткам, а некоторые добровольно. 
 
Президент РФ 21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации на территории страны. Сообщалось, что в России будет мобилизовано 300 тысяч человек. Губернаторы отвечают за обеспечение призыва граждан на военную службу по мобилизации. Как сообщал президент, мобилизовать будут, в первую очередь тех, кто служил в армии, имеет боевой опыт и требуемые военно-учетные специальности.
 
Читайте далее:
 

В Красноярском крае принято постановление о единовременной денежной выплате всем мобилизованным на территории региона. Документ утвердили на заседании правительства. Он вступает в силу с 30 сентября.

Новости мобилизации: что делать заболевшим и кому разрешено покидать Россию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пересмотрел разрешение для мужчин покидать место жительства только с ведома военкоматов. Болеющим горожанам предложили приносить больничные листы.

На Госуслугах теперь можно обжаловать мобилизацию и записаться в добровольцы

В России продолжается частичная мобилизация. В регионах в качестве поддержки семьям призванных начали выдавать уголь, муку, баранов и рыбу. По данным Шойгу, в ВС уже прибыли более 200 000 человек.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске и крае установили еще 40 камер фиксации нарушений ПДДВ Красноярске и крае установили еще 40 камер фиксации нарушений ПДД
  • Красноярцам показали каким будет Красноярский цирк после ремонтаКрасноярцам показали каким будет Красноярский цирк после ремонта
  • В Красноярске отправили под суд группу банкиров-нелегаловВ Красноярске отправили под суд группу банкиров-нелегалов
  • ЦБ России утвердил 13 системно значимых банковЦБ России утвердил 13 системно значимых банков
  • Два парка развлечений из Красноярска признаны лучшими в РоссииДва парка развлечений из Красноярска признаны лучшими в России
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.