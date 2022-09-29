Все мобилизованные жители Красноярского края получат по 100 тысяч рублей
В Красноярском крае принято постановление о единовременной денежной выплате всем мобилизованным на территории региона. Документ утвердили на заседании правительства. Он вступает в силу с 30 сентября.
Приоритетными критериями для частичной мобилизации являются военно-учетные специальности, а не воинские звания. В Минобороны РФ рассказали, кого будут ждать повестки.
«Увольнение происходит по статье»: как работодателю поступить с мобилизованными?
Юристы предлагают увольнять призванных на службу сотрудников при условии, что есть повестка из военкомата. Генштаб также может разрешить бронировать часть работников.
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Частичная мобилизация начнется уже сегодня, 21 сентября. Призыву подлежат граждане без права на отсрочку, служившие ранее и имеющие определенные военно-учетные специальности.