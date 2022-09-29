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Все мобилизованные жители Красноярского края получат по 100 тысяч рублей

Все мобилизованные жители Красноярского края получат по 100 тысяч рублей
Иллюстрация: Город Красноярск

В Красноярском крае принято постановление о единовременной денежной выплате всем мобилизованным на территории региона. Документ утвердили на заседании правительства. Он вступает в силу с 30 сентября.

#НОВОСТИ
Как сообщили в пресс-службе министерства социальной политики, размер единовременной выплаты составит 100 тысяч рублей. Все необходимые правовые документы подготовят в ближайшие дни.  
 
Списки для получения выплат будет предоставлять военный комиссариат Красноярского края. А перечислять деньги на основе полученных данных будет министерство социальной политики. Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края, пояснила, что комиссариат должен предоставить списки и банковские реквизиты не позднее 10 рабочих дней после того, как мобилизованный уедет из края. Министерству соцполитики отводится еще 10 рабочих дней на перечисление средств.
 
Президент РФ 21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации на территории страны. Планируется, что будет мобилизовано 300 тысяч человек. Губернаторы будут отвечать за обеспечение призыва граждан на военную службу по мобилизации. Как сообщал президент, мобилизовать будут, в первую очередь тех, кто служил в армии, имеет боевой опыт и требуемые военно-учетные специальности.
 
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Автор: Петр Савельев
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