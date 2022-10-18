В Красноярске появилась Ассоциация PR-специалистов

Объединения в профессиональные сообщества — сегодняшний тренд. Особенно ценны те, что создаются по инициативе самих специалистов, а не по указке сверху.

На днях была официально зарегистрирована Ассоциация PR-специалистов, которая выросла из обычного рабочего чата. О том, как и зачем объединились пиарщики, рассказывает Ирина Нагибина, председатель Ассоциации.

— Ассоциация организаций и специалистов по связям с общественностью «PR-среда» ( вот такое у нас получилось длинное название) — это сообщество, которое, по сути, создавалось в течение 6 лет. В 2016 году, когда у меня лично возникла потребность обмениваться информацией или советоваться по каким-либо поводам с коллегами, просто создала группу в одной из соцсетей. Кинула клич и группа быстро собралась. В процессе это вылилось в ежедневное живое общение в онлайне с регулярными выходами в офлайн. Мы стали общаться, делиться контактами, проводить совместные встречи, даже приглашала коучей, которые были нам интересны. Например, по психологии или мастер-класс по технике речи.

Спустя какое-то время я поняла, что нас много, формат чата давно пройден и пора двигаться дальше. И возникла мысль формализоваться, чтобы получить для развития организации больше возможностей. Мы зарегистрировали НКО. И сейчас мы только в начале пути.

Какие цели и задачи ставит ваше сообщество уже в статусе Ассоциации?

— Первая и глобальная – защита наших профессиональных интересов. Также для нас важны профессиональное развитие каждого из членов Ассоциации, возможность для обмена опытом и «чувство локтя». Как говорит одна из моих коллег, когда ты чувствуешь себя в одной стае, то жить как-то легче. Пиарщик – это такая профессия, когда ты находишься за спиной своей организации. Если говорить не о крупной компании, а о небольшой, то тебя, по сути, не знают. Ассоциация — это, в том числе профессиональная идентификация. В идеале, если ты попал в Ассоциацию, то тебя знают коллеги, могут помочь с какими-либо профессиональными вопросами. Мы сейчас создаем свои внутренние базы данных, даже банк вакансий. Кроме того, будет делиться опытом с коллегами. Обсуждаем сотрудничество и партнерство с Сибирским федеральным университетом . У нас уже был с ними опыт сотрудничества по проекту «PR-среда», откуда и появилось название Ассоциации. Тогда мы провели марафонский мастер-класс от пиарщиков разных компаний и направлений для студентов. Сейчас думаем реализовать подобный проект, но немного в другом формате.

Почему сегодня получило актуальность формирование профессиональных сообществ?

— Ассоциация другими словами – это семья. В семье важен тыл, защита, чувство безопасности. Для меня это именно такая история. Ну и, безусловно, — профессиональное развитие. Профессиональные сообщества, с одной стороны, формируют почву для обмена опытом, с другой, помогают в вырасти, набрать форму, чтобы любой работодатель «дрался» за тебя. Престиж профессии во многом зависит от того, каков уровень компетенций у специалистов! Насколько у нас получится, не знаю, но очень будем стараться. В этом я вижу нашу миссию перед теми, кто только начинает свой путь в профессии.

Чем сейчас занята Ассоциация, когда рубеж официальной регистрации НКО пройден?

— Мы сейчас формируем план. Он скоро появится на сайте. Там будут и обучающие курсы, и просто встречи. Есть мысль проводить мозговые штурмы по запросу. Зачастую так бывает, что появляется мысли по новым проектам, но тебе не с кем их обсудить. И в этом мы тоже можем быть полезными. Провести экспертизу проекта, помочь с контактами проверенных подрядчиков, даже подкинуть какие-то уже отработанные и успешные идеи. Разве это не облегчает жизнь пиарщика?

Что нужно сделать, чтобы вступить в Ассоциацию?