Неделя памяти героев Красноярской воздушной трассы «Аляска…Сибирь»

В Доме офицеров началась Неделя памяти героев АЛСИБ, в рамках мероприятия пройдет целый ряд событий в Красноярске.

Ровно 80 лет назад, в ноябре 1942, на красноярский аэродром прибыла первая группа самолетов, перегоняемых из США по Красноярской воздушной трассе в рамках ленд-лиза. В целом, через Красноярский аэродром прошло более 8 тыс. боевых самолетов.

С 1942 по 1945 Красноярская воздушная трасса обеспечивала максимально быструю поставку самолетов через Аляску, Чукотку и Сибирь на фронт. Красноярск обладал развитой авиационной инфраструктурой, имеющей прямой выход к Транссибу. Здесь также проводилось переобучение летного состава. Далее, к месту боев, борта доставлялись фронтовыми летчиками и по железной дороге. Было много разного. И немало потерь. Красноярское краевое отделение РГО совместно с поисковиками и всеми нашими партнерами проводит экспедиции, старается сохранить память о героизме советских людей того времени», - отметил Игорь Спириденко, председатель Красноярского краевого отделения РГО.

В течение недели в Красноярске запланированы:

церемония гашения почтовых открыток в честь юбилея трассы,

показ фильма красноярского режиссера Элины Астраханцевой «Крылья. Ворота крайнего Севера»,

лекции,

конференции,

круглый стол,

торжественная церемония возложения венков и цветов на Братскую могилу военных летчиков-участников Великой Отечественной войны.

Мероприятия Недели памяти организует Красноярское краевое отделение РГО совместно с администрацией Красноярска, общественными палатами края и Красноярска, музеем "Мемориал Победы", Домом офицеров, Сибирской академией МЧС, Домом кино, Государственной универсальной научной библиотекой, Центральной городской библиотекой имени Горького и другими партнерами.

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