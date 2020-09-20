На дне Енисея найден обломок американского бомбардировщика

Историки установили, что американский бомбардировщик рухнул в Енисей в районе железнодорожного моста в апреле 1943 года. Сейчас его решили найти и поднять.

Мероприятие организовал член Русского географического общества, руководитель поискового отряда «Трасса» Военно-инженерного института СФУ Александр Матвеев.

Поиски самолета ведутся при помощи современной водолазной техники. 19 сентября было обследовано русло реки в районе предполагаемого места падения бомбардировщика — ранее эхолот и локатор бокового обзора показали там наличие железных объектов.

На глубине примерно 4 метров водолазы нашли металлическую деталь — предположительно, часть обшивки «Бостона».

Как отметил Матвеев, сегодня русло Енисея сильно изменилось, дно во время укрепления было засыпано галькой, поэтому находка даже одного обломка — большое дело.

«В составе экипажа самолета находилось четыре человека, среди которых был наш земляк, сержант Чижик Владимир Маркович, из села Подсинее в Хакасии. За штурвалом самолета был 20-летний командир, сержант Юрий Суханов. Они были в составе 260-го ближнебомбардировочного полка, совершая перелёт на фронт, в район Курской дуги. Сегодня мы нашли свидетельство их последнего полёта, наши поиски были не напрасны», — сказал он.

Найденный фрагмент намерены тщательно исследовать вместе с криминалистами. После этого на берегу в районе падения самолета собираются поставить памятный знак.