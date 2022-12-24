Депутат Горсовета обвинил школьные столовые в масштабных недовесах
Депутат красноярского Горсовета заявил о массовых недовесах в школьных столовых, особенно народный избранник выделил оператора питания ООО «Кулинар».
Активист рассказал в соцсетях, что посетил с контрольными весами семь красноярских школ. В одной из них все три продукта, которые давали детям на завтрак, не соответствовали заявленному в меню весу.
— Взвешивал 5 порций, которые уже были накрыты детям. Картофель весил 763 грамма, когда должен быть 1150 граммов. Огурец — 72 грамма вместо 150. Батон с йодом — 84 грамма вместо 250. На каждого ребенка здесь не доложили продуктов на 36 рублей. Завтрак едят 600 детей. Путем нехитрых математических подсчетов мы получаем 21 600 рублей недовеса только за один прием пищи, — пишет народный избранник.
ООО «Кулинар» обслуживает 17 школ. Если такие недовесы там везде, сумма за один прием пищи может доходить до 350 тысяч, — считает депутат.
Также мужчина заявляет, что в столовой школы №19 котлеты заменили на картофель. Хотя по закону менять позиции в меню можно только на соответствующие пищевой ценности продукты.
— Получается, что ООО «Кулинар» обвешивает детей, их родителей и бюджет, ведь дети начальных классов питаются за бюджетный счет на всех этапах. Вес в меню ниже положенного, на местах в тарелку кладут еще меньше и меняют котлеты на картофель. Дети не получают полноценное сбалансированное питание, — заявил депутат.
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