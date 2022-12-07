Красноярский край недобрал налогов в бюджет

Сокращение сборов в октябре этого года оказалось одним их самых больших среди всех регионов РФ. Эксперты объясняют это сверхдоходами в 2021.

В октябре 2022 в Красноярском крае собрали 28,2 млрд рублей налогов, что на 61,2% меньше, чем было в этом же месяце годом ранее. Такие данные опубликовала аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza.

Это одно из самых существенных сокращений налоговой базы в стране — больше только в Мурманской области (67%). На третьем месте идет Хакасия (56,7%).

В Министерстве финансов Красноярского края пообещали прокомментировать причины столь сильного сокращения позже. В FinExpertiza же это связывают с падением поступления налога на прибыль.

Стоит отметить, что по итогу десяти месяцев 2022 ситуация выглядит не столь удручающе. В этом периоде край тоже не добрал налогов год к году, но всего 2%. В целом же собрано почти 312 млрд рублей.

Как пояснил депутат Заксобрания Красноярского края Егор Васильев (член комитета по бюджету и экс-министр экономики и регионального развития края), наблюдаемое якобы снижение связано с тем, что в прошлом году было собрано налогов существенно больше плановых.

В прошлом году мы получили беспрецедентный финансовый результат. Собрали аж 396 млрд рублей, хотя планировали 306 млрд рублей. Т.е. речь не о снижении налоговой базы в этом году, а о сверхдоходах прошлого», — сказал он.

Также Васильев отметил, что внешнеторговые ограничения, санкции и протекционизм недружественных стран не так сильно повлияли на сложившуюся ситуацию.

Наших [краевых] основных налогоплательщиков это касается не столь остро, в основном сложности связаны с отложенной оплатой. Куда сильнее повлияла конъюнктура цен и спроса на мировых рынках, плюс курс национальной валюты», — добавил депутат.

Что же касается России в целом, то в октябре налоговые поступления в бюджеты всех регионов (не федеральный) снизились на 6,6%, но по итогу десяти месяцев выросли на 15%. Сильнее всего они увеличились в Ингушетии (76%), Кузбассе (61%) и, как не странно, Хакасии (53%).

Читайте также:

Экологии Красноярска добавили денег на следующий год

В Заксобрании готовят краевой бюджет ко второму чтению.

Бюджет Красноярского края прошел первое чтение

Депутаты Заксобрания края приняли в первом чтении бюджет на 2023…2025. Стартовые параметры главного финансового документа края по доходам и расходам в ближайшие 3 года составят более 1 трлн рублей.

«Открытый бюджет»: Красноярск в 2023 преодолеет планку в 52 млрд рублей

В Горсовет внесен проект решения «О бюджете города на 2023 и плановый период 2024…2025».