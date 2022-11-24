Бюджет Красноярского края прошел первое чтение

Депутаты Заксобрания края приняли в первом чтении бюджет на 2023…2025. Стартовые параметры главного финансового документа края по доходам и расходам в ближайшие 3 года составят более 1 трлн рублей

На 2023 доходы краевого бюджета составят 344 млрд рублей, расходы — 389 млрд рублей.

Наиболее финансовоемкими отраслями станут: здравоохранение (59,6 млрд рублей), образование (91,1 млрд рублей) и социальная поддержка (54,1 млрд рублей). В целом эти сферы «съедят» порядка 60% всех расходов, запланированных на 2023.

В бюджете растёт инфраструктурная составляющая. Серьёзный рост в транспортной программе — на 7%, по нашим стройкам — на 18%, в программе комплексного развития территорий — почти на 30%, - так прокомментировал проект краевого бюджета Егор Васильев, председатель комитета по экономике и налоговой политике Заксобрания края.

Существенная финансовая поддержка в 2023 будет направлена в территории края – более 120 млрд рублей.

Для финансирования «непредвиденных ситуаций» принято решение увеличить размер резервного фонда правительства края в 2023 до 4,5 млрд рублей.

До второго и окончательного чтения бюджет края депутаты Заксобрания постатейно разберут на заседаниях комитетов. Второе чтение документа запланировано на 9 декабря.