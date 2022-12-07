Экологии Красноярска добавили денег на следующий год

В Заксобрании готовят краевой бюджет ко второму чтению.

В бюджет Красноярского края на 2023 заложили 1,36 млрд на мероприятия по улучшению экологии в краевом центре, сообщили в региональном Законодательном Собрании по итогу заседания комитета по природным ресурсам и экологии.

Эти деньги будут направлены на закупку более экологичного общественного транспорта и решение проблемы перевода частного сектора Красноярска на другие виды отопления: центральное и электрическое, установку газгольдеров, автоматических угольных котлов», — рассказали в ЗС.

В общей же сложности на экологию края в следующем году планируют потратить 1,6 млрд рублей.

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