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«ПК Транспортные системы» привезет в Красноярск еще 12 троллейбусов

«ПК Транспортные системы» привезет в Красноярск еще 12 троллейбусов
Иллюстрация: «ПК Транспортные системы»

Компания выиграла конкурс на поставку 12 троллейбусов в Красноярск. Это будут низкопольные троллейбусы «Адмирал 6281.01» с увеличенным автономным ходом.

#НОВОСТИ
По условиям контракта, новые транспортные средства доставят в столицу края до конца 2022 года. Тролейбусы произведут на Энгельсском заводе электрического транспорта, который входит в «ПК Транспортные системы». Автономный ход составит от 12 километров, в салоне транспортных средств будут USB-разъемы для зарядки гаджетов, система климат-контроля. Троллейбусы вместят до 85 человек  
 
Напомним, в прошлом году «ПК Транспортные системы» изготовила для Красноярска 20 троллейбусов «Адмирал» и 25 трамваев  «Львенок».   
 

Справка

 
«ПК Транспортные системы» («ПК ТС») — российский разработчик и производитель современного городского электротранспорта. Компания была создана в 2013 году и специализируется на создании низкопольного подвижного состава. «ПК Транспортные системы» выпускает 10 моделей трамваев, две модели троллейбуса и две модели электробуса. Ежегодно компания выпускает до 450 единиц подвижного состава. Сейчас троллейбусы уже есть в 7 регионах России — Красноярске, Омске, Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове, Иваново и Рязани.
 

 

 

 

Автор: Петр Савельев
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