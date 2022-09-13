«ПК Транспортные системы» привезет в Красноярск еще 12 троллейбусов

Справка

«ПК Транспортные системы» («ПК ТС») — российский разработчик и производитель современного городского электротранспорта. Компания была создана в 2013 году и специализируется на создании низкопольного подвижного состава. «ПК Транспортные системы» выпускает 10 моделей трамваев, две модели троллейбуса и две модели электробуса. Ежегодно компания выпускает до 450 единиц подвижного состава. Сейчас троллейбусы уже есть в 7 регионах России — Красноярске, Омске, Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове, Иваново и Рязани.