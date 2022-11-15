«Открытый бюджет»: Красноярск в 2023 преодолеет планку в 52 млрд рублей
В Горсовет внесен проект решения «О бюджете города на 2023 и плановый период 2024…2025».
Параметры по доходам и расходам во внесенном проекте на 2023 превысили отметку в 52 млрд рублей, что на 25% выше 2022. Сформирован главный финансовый документ без дефицита, соответственно увеличение объема муниципального долга в период 2023…2025 не планируется.
Основой бюджета являются 14 муниципальных программ, сформированных исходя из ключевых приоритетов развития Красноярска.
В предстоящем трехлетнем периоде приоритеты бюджетной политики ориентированы на повышение уровня жизни и благосостояния красноярцев, развитие отраслей экономики и инфраструктурного комплекса города.
С учетом этого в 2023…2025 Красноярск планирует продолжить участие в шести национальных проектах: «Демография», «Образование», «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология» и «Культура», - сообщает пресс-служба администрации Красноярска.
В столице края продолжат формирование современной городской среды, благоустройство общественных и дворовых территорий, обновление общественного транспорта, улично-дорожной и коммунальной сетей, обеспечение бесперебойного функционирования учреждений социальной сферы и другое.
Большая цифра: 13 млрд рублей
Публичные слушания по бюджету состоятся 2 декабря 2022, окончательное решение примут депутаты Горсовета на сессии 20 декабря 2022.
Читайте далее
-
«Норникель» в ТОП-5 крупнейших компаний России по уплаченному налогу на прибыль
В 2021 налог на прибыль от «Норникеля» составил 162,8 млрд рублей. Компания вошла в пятерку лидеров, заплативших больше всех в России налога на прибыль10.11.2022Новости ДККрасноярск
-
В Красноярском крае благотворительным организациям окажут помощь в оплате услуг ЖКХ
Не менее 50 НКО в 2023 могут получить краевую помощь в оплате услуг ЖКХ. Социально-ориентированным организациям также предоставят льготные кредиты03.11.2022Новости ДККрасноярск
-
Срочный призыв, двойные пенсии для 80-летних и новые стандарты стройки. Законы ноября
В последний осенний месяц в России вступают в силу законы, касающиеся каждого: экологические требования при строительстве, маркировка воды и даже новый международный рейс. Дайджест.01.11.2022Новости ДКЕкатеринбург
-
Рушан Гиниятов: «В Китае 1,5 миллиарда человек, из них 300 миллионов — ваша аудитория»
Почему банка меда в Китае должна выглядеть, как флакон духов, как разместить свои товары на полках китайских супермаркетов и в витринах виртуальных магазинов, таких как Alibaba, — на DK.RU.01.11.2022Новости ДКЕкатеринбург