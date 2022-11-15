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«Открытый бюджет»: Красноярск в 2023 преодолеет планку в 52 млрд рублей

«Открытый бюджет»: Красноярск в 2023 преодолеет планку в 52 млрд рублей
Иллюстрация: telegra.ph

В Горсовет внесен проект решения «О бюджете города на 2023 и плановый период 2024…2025».

#НОВОСТИ

Параметры по доходам и расходам во внесенном проекте на 2023 превысили отметку в 52 млрд рублей, что на 25% выше 2022. Сформирован главный финансовый документ без дефицита, соответственно увеличение объема муниципального долга в период 2023…2025 не планируется.

Основой бюджета являются 14 муниципальных программ, сформированных исходя из ключевых приоритетов развития Красноярска.

В предстоящем трехлетнем периоде приоритеты бюджетной политики ориентированы на повышение уровня жизни и благосостояния красноярцев, развитие отраслей экономики и инфраструктурного комплекса города.

С учетом этого в 2023…2025 Красноярск планирует продолжить участие в шести национальных проектах: «Демография», «Образование», «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология» и «Культура», - сообщает пресс-служба администрации Красноярска.

В столице края продолжат формирование современной городской среды, благоустройство общественных и дворовых территорий, обновление общественного транспорта, улично-дорожной и коммунальной сетей, обеспечение бесперебойного функционирования учреждений социальной сферы и другое.

Большая цифра: 13 млрд рублей

 
составит объем средств, предусмотренных на строительство и реконструкцию объектов социальной сферы и городской инфраструктуры, в том числе строительство 4 школ, 3 детских садов и 13 автомобильных дорог.
 

Публичные слушания по бюджету состоятся 2 декабря 2022, окончательное решение примут депутаты Горсовета на сессии 20 декабря 2022.

 

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Автор: Петр Савельев
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