В Красноярском крае благотворительным организациям окажут помощь в оплате услуг ЖКХ

Не менее 50 НКО в 2023 могут получить краевую помощь в оплате услуг ЖКХ. Социально-ориентированным организациям также предоставят льготные кредиты

Депутаты Законодательного собрания края рассмотрели программу «Содействие развитию гражданского общества». В 2023 краевой бюджет профинансирует ее на сумму 1,3 млрд рублей. Планируется, что в 2023 в крае будет создано еще 25 социально ориентированных НКО. Предполагается, что они создадут не менее 50 проектов, реализовывать которые будут 480 волонтеров.

Ежегодно НКО на конкурсной основе будут предоставлять субсидии в размере 10 млн рублей. Кроме того, «Краевому центру поддержки и развития общественных инициатив» будет направлено 9 млн рублей на оплату услуг ЖКХ. Планируется, что в 2023 в Красноярском крае субсидией на коммунальные услуги смогут воспользоваться порядка 50 НКО. Кроме того, предусмотрено и предоставление социально ориентированным НКО кредитных займов на льготной основе.