«Норникель» в ТОП-5 крупнейших компаний России по уплаченному налогу на прибыль

В 2021 налог на прибыль от «Норникеля» составил 162,8 млрд рублей. Компания вошла в пятерку лидеров, заплативших больше всех в России налога на прибыль

Издание Forbes составило рейтинг из 50 компаний – лидеров по уплаченному налогу на прибыль в 2021. В ТОП-5 вошли Газпром, Сбербанк, Роснефть, Норникель и Лукойл.

В основу рейтинга легли опубликованная компаниями финансовая или бухгалтерская отчетность, а также данные ФНС России и Росстата, представленные в системе СПАРК.

Общий объем налоговых и неналоговых платежей от «Норникеля» в бюджеты всех уровней в 2021 составил 287,4 млрд рублей. Рост по сравнению с 2020 - 63%. ГМК по этому показателю занимает первое место среди металлургических предприятий России. Необходимо отметить, что платежи в российский бюджет от «Норникеля» сопоставимы с отчислениями от крупнейших компаний нефтегазовой отрасли.

Регионы производственной деятельности компании – Забайкальский край, Мурманская область и Красноярский край. В этих регионах «Норникель» остается ключевым налогоплательщиком и инвестором. В региональный бюджет Красноярского края «Норникеля» в 2021 перечислил 131,4 млрд рублей, в бюджет Норильска – 14,5 млрд рублей.

Платежи от ГМК поступают не просто своевременно, а зачастую и опережающими темпами. Финансовые поступления от «Норникеля» позволяют региону воплощать в жизнь важные социальные проекты и программы, выплачивать пенсии и зарплату работникам бюджетной сферы.

В общей сложности в 2021 году представленные в рейтинге компании заплатили почти 2,6 трлн рублей, это на 1,1 трлн рублей больше, чем годом ранее.