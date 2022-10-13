До конца 2024 на ТЭЦ Красноярска для снижения выбросов установят 15 электрофильтров
Игорь Сорокин, директор по развитию активов «Сибирской генерирующей компании», рассказал о планах и уже реализованных проектах по модернизации ТЭЦ и закрытии неэффективных котельных в Красноярске.
Что относится непосредственно к экологии, это 15 электрофильтров на котлах. Мы должны их смонтировать до конца 2024. Сейчас 5 запущено, еще 3 должны запустить до конца этого года. После того, как введем фильтры в эксплуатацию, примерно в 20 раз будет меньше выбросов твердых веществ в атмосферу. Это не гипотетические цифры, эффект подтвержден замерами в тех местах, где мы уже установили новые энергофильтры», — рассказал Игорь Сорокин.
Успех в Красноярске заключается в том, что мы как энергетики предложили хорошие и эффективные решения по улучшению экологической ситуации в городе, а государство обеспечило возможность финансирования и возврата инвестиций через механизм альтернативной котельной, это то, что касается рынка тепла. Долгосрочный тариф в обмен на наши обязательства по улучшению системы теплоснабжения. На рынке электроэнергии и мощности есть такой механизм конкуретного отбора проектов для модернизации. Эти проекты мы заявили, они были отобраны. Мы их реализуем и дальше в течение 16 лет будем получать возмещение на эти реализованные мероприятия в виде надбавки к тарифу», — отметил Игорь Сорокин.
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