До конца 2024 на ТЭЦ Красноярска для снижения выбросов установят 15 электрофильтров

Игорь Сорокин, директор по развитию активов «Сибирской генерирующей компании», рассказал о планах и уже реализованных проектах по модернизации ТЭЦ и закрытии неэффективных котельных в Красноярске.

Как сообщил Игорь Сорокин на IX Экологическом форуме «Экология и промышленность. Вызовы, тренды, технологии» в Москве, в конце 2018 года в рамках проекта «Чистый воздух» был утвержден комплексный план по модернизации активов в Красноярске. Реализовать его планируют до конца 2024, на эти цели было выделено 50 млрд рублей.

Проект включает два направления: модернизацию оборудования на ТЭЦ и частичное замещение устаревшего и закрытие неэффективных муниципальных и частных котельных в черте Красноярска. По второму пункту работы выполнены примерно на 90 %. До конца 2024 года будет закрыто 35 угольных котельных. Что касается первого пункта комплексного плана, то сейчас на ТЭЦ идет замена фильтров на более современные и эффективные.

Что относится непосредственно к экологии, это 15 электрофильтров на котлах. Мы должны их смонтировать до конца 2024. Сейчас 5 запущено, еще 3 должны запустить до конца этого года. После того, как введем фильтры в эксплуатацию, примерно в 20 раз будет меньше выбросов твердых веществ в атмосферу. Это не гипотетические цифры, эффект подтвержден замерами в тех местах, где мы уже установили новые энергофильтры», — рассказал Игорь Сорокин.

Кроме того, в Красноярске снесли три трубы высотой по 105 метров и на Красноярской ТЭЦ-1 построили новую дымовую трубу в 275 метров.

Успех в Красноярске заключается в том, что мы как энергетики предложили хорошие и эффективные решения по улучшению экологической ситуации в городе, а государство обеспечило возможность финансирования и возврата инвестиций через механизм альтернативной котельной, это то, что касается рынка тепла. Долгосрочный тариф в обмен на наши обязательства по улучшению системы теплоснабжения. На рынке электроэнергии и мощности есть такой механизм конкуретного отбора проектов для модернизации. Эти проекты мы заявили, они были отобраны. Мы их реализуем и дальше в течение 16 лет будем получать возмещение на эти реализованные мероприятия в виде надбавки к тарифу», — отметил Игорь Сорокин.

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