Красноярск получит новые электробусы в 2023 году
Город закупит 12 электробусов и 5 зарядных станций для них— на это федеральный бюджет выделил 627 млн рублей. Средства уже поступили в департамент транспорта администрации Красноярска.
«Закупать новые машины город планирует в течение следующего года, и ориентировочно в конце года они выйдут на линию», — рассказал первый заместитель министра транспорта края Ренат Даутханов.
Кроме того, в этом году Красноярск потратит 443 млн рублей на 12 современных троллейбусов с возможностью автономного хода. Они выйдут на линию до конца текущего года.
Таким образом городской троллейбусный автопарк обновится на 100%.
Отметим, электробусы и троллейбусы Красноярск закупает в рамках национального проекта «Экология».
Ранее DK.RU сообщал, что Красноярский край приобретает новые автобусы на 1,4 млрд рублей. Три закупки на поставку 84 автобусов объявило транспортное управление Красноярского края.
Читайте также:
-
Красноярску дадут на троллейбусы и электробусы 1 млрд рублей
Несколько меньше город получит на модернизацию печного отопления. Деньги будут выделять в течение двух лет.
-
Первый пошел: в Красноярске собрали местный троллейбус. Электробусы на очереди
Совместный проект красноярцев и белорусов планирует покорить Сибирь и Дальний восток. Но все будет зависеть от планов властей на обновление электротранспорта.
-
Обновление городского электротранспорта в России оценили в 500 млрд руб.
До 61% трамваев и 62% троллейбусов в регионах «находятся за пределами нормативного использования». Эксперты обеспокоены — России необходима полная замена транспорта уже к 2030 г.
-
В Красноярск прибыли новые «Львята»
В Красноярск на линию вышла новая партия трамваев «Львенок». Они будут курсировать на маршрутах № 5 и № 6 до поселка Энергетиков.В салоне новых трамваем может находиться до 150 человек.