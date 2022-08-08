Красноярск получит новые электробусы в 2023 году

Город закупит 12 электробусов и 5 зарядных станций для них— на это федеральный бюджет выделил 627 млн рублей. Средства уже поступили в департамент транспорта администрации Красноярска.

«Закупать новые машины город планирует в течение следующего года, и ориентировочно в конце года они выйдут на линию», — рассказал первый заместитель министра транспорта края Ренат Даутханов.

Кроме того, в этом году Красноярск потратит 443 млн рублей на 12 современных троллейбусов с возможностью автономного хода. Они выйдут на линию до конца текущего года.

Таким образом городской троллейбусный автопарк обновится на 100%.

Отметим, электробусы и троллейбусы Красноярск закупает в рамках национального проекта «Экология».

Ранее DK.RU сообщал, что Красноярский край приобретает новые автобусы на 1,4 млрд рублей. Три закупки на поставку 84 автобусов объявило транспортное управление Красноярского края.

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