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Красноярский край приобретет автобусы на 1,4 млрд рублей

Красноярский край приобретет автобусы на 1,4 млрд рублей
Иллюстрация: spec-machine.ru

Транспортное управление Красноярского края объявило три закупки на поставку 84 автобусов.

#НОВОСТИ

Транспортное управление края объявило три закупки на поставку 84 автобусов пассажировместимостью не менее 100 человек, начальная цена каждого лота порядка 438 млн рублей, — сообщает «КоммерсантЪ».

Поставка автобусов планируется в течение 45 дней с момента заключения контракта. Процедура отбора поставщика назначена на 27 июня 2022.

 

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Автор: Петр Савельев
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