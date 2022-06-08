Красноярский край приобретет автобусы на 1,4 млрд рублей

Транспортное управление края объявило три закупки на поставку 84 автобусов пассажировместимостью не менее 100 человек, начальная цена каждого лота порядка 438 млн рублей, — сообщает «КоммерсантЪ».

Поставка автобусов планируется в течение 45 дней с момента заключения контракта. Процедура отбора поставщика назначена на 27 июня 2022.

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