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В Красноярск прибыли новые «Львята»

В Красноярск прибыли новые «Львята»
Иллюстрация: admkrsk.ru

В Красноярск на линию вышла новая партия трамваев «Львенок». Они будут курсировать на маршрутах № 5 и № 6 до поселка Энергетиков.В салоне новых трамваем может находиться до 150 человек.

#НОВОСТИ

Трамваи оборудованы тахографом, системами спутникового наблюдения, видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров, мониторинга дорожной ситуации.

Кроме того, в салонах размещены камеры видеонаблюдения, валидаторы для безналичной оплаты проезда и USB-зарядки для гаджетов.

Напомним, новые современные трамваи пришли в Красноярска еще в ноябре 2021 года. Напомним, в прошлом году в Красноярск доставили 50 троллейбусов и 25 трамваев.

А октябре прошло года в наш город поступили новые троллейбусы «Адмирал 6281»

Троллейбусы рассчитаны на 96 пассажиров.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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