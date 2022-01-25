В Красноярск прибыли новые «Львята»

В Красноярск на линию вышла новая партия трамваев «Львенок». Они будут курсировать на маршрутах № 5 и № 6 до поселка Энергетиков.В салоне новых трамваем может находиться до 150 человек.

Трамваи оборудованы тахографом, системами спутникового наблюдения, видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров, мониторинга дорожной ситуации.

Кроме того, в салонах размещены камеры видеонаблюдения, валидаторы для безналичной оплаты проезда и USB-зарядки для гаджетов.

Напомним, новые современные трамваи пришли в Красноярска еще в ноябре 2021 года. Напомним, в прошлом году в Красноярск доставили 50 троллейбусов и 25 трамваев.

А октябре прошло года в наш город поступили новые троллейбусы «Адмирал 6281»

Троллейбусы рассчитаны на 96 пассажиров.

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