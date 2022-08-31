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Котельную красноярского ЭВРЗ отключат через суд

Котельную красноярского ЭВРЗ отключат через суд
Иллюстрация: Красноярский ЭВРЗ/vk.com

Минэкологии требует запретить использовать заводскую котельную до наступления отопительного сезона.

#НОВОСТИ
Красноярскому электровагоноремонтному заводу могут запретить эксплуатировать собственную котельную. С соответствующим заявлением в Арбитражный суд Красноярского края обратилось региональное Министерство экологии и рационального природопользования.
 
По информации истца, эта котельная является основным источником загрязнения на предприятии. Она выбрасывает 902,33 тонны загрязняющих веществ в год (93,06% всего загрязнения завода).
 
Примечательно, что, по существующей сегодня схеме теплоснабжения Красноярска, часть нагрузки котельной ЭВРЗ должны были переключить на ТЭЦ-2 еще в 2021 году, а в этом — полностью вывести ее из эксплуатации.
ЭВРЗ допускает в деятельности по эксплуатации котельной грубые нарушения природоохранного законодательства, сознательно не предпринимает мер по переключению котельной к централизованным сетям ТЭЦ-2, срывая сроки переключения, установленные Схемой теплоснабжения, чем препятствует кардинальному снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», — цитирует суд заявление Минэкологии.
Производство по этому иску пока не начато — этот вопрос Арбитраж решит в течение пяти дней.
 
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Автор: Петр Савельев
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