Энерготренды: экология, технологии, цифровизация

В Красноярском крае основными стимулами изменений в отрасли, пожалуй, можно назвать КИП «Енисейская Сибирь» и федеральную программу «Чистый воздух». Первый требует развития энергохозяйства: в рамках инвестпроекта будет создано несколько десятков добывающих и перерабатывающих производств, а без достаточного количества генерирующей мощности и передающих сетей сделать это не получится. Федеральная экологическая программа, куда Красноярск вступил одним их первых в России, должна простимулировать внедрение природоохранных технологий и в конечном итоге сделать жизнь в промышленном городе более приятной и безопасной. Первая конт-рольная точка «Чистого воздуха» — 2024 год, к этому моменту мы должны увидеть результаты экологической модернизации не только предприятий энергетики, но и металлургических производств, которые составляют основу экономики края.

Развитие альтернативных источников энергии уже вышло за рамки просто экологичных решений: солнечные и гибридные станции в труднодоступных районах края (в частности, в Эвенкии) не только позволяют обеспечить жителей теплом и электроэнергией без перебоев, но и сократить объем завоза дизельного топлива. А перевод теплоисточников с мазута на отходы лесопиления заодно решает и задачу утилизации этих самых отходов.

Очевидно, что потребность в электроэнергии (в том числе и как ресурса для производства тепла) будет расти, следовательно, будет совершенствоваться и система распределения и учета, будет расти роль цифровых сервисов, обеспечивающих прозрачность и управляемость. Повысится и ответственность каждого из участников этого рынка: генераторов — за экологичность производства, сетевых операторов — за доставку ресурса, потребителя — за его рациональное расходование.

Евгений Федосеев,

заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края:

— В этом году мы утвердили ключевой стратегический документ развития отрасли — схему и программу перспективного развития электроэнергетики края до 2026 года. В нем предусмотрены мероприятия компаний, направленные на строительство и модернизацию электросетевого комплекса, повышение надежности электроснабжения потребителей, возможности подключения новых заявителей.

Уделяем большое внимание вопросам надежности теплоснабжения. Предприятиями отрасли реализуется больше 20 инвестиционных программ. Это и установка энергоэффективных котельных, и реконструкция тепловых сетей. В рамках государственной программы ежегодно выделяется 0,4 млрд рублей для повышения надежности систем жизнеобеспечения в территориях.

Другое важное направление работы —взаимодействие с Минэнерго России и ПАО «Газпром» по газификации региона. В настоящее время на согласовании находится Генеральная схема газоснабжения и газификация края.

Добавлю, в 2021 году заканчивается строительство альтернативного источника энергии — гибридной энергоустановки с солнечными панелями в п. Тура Эвенкийского муниципального района. Проект реализован за счет частных инвестиций в рамках энергосервисного контракта.

Павел Акилин,

генеральный директор ПАО «Россети Сибирь»:

— Развитие энергетики — сложный процесс, составляющие которого лежат в сфере политики, экономики, социальной динамики, экологии. Есть несколько трендов, которые определяют будущее энергетики.

Во-первых, повышение управляемости энергопотоков, переход от «силовой» энергетики к «умной». Речь о цифровизации и интеллектуализации, о росте роли информационных технологий. Мы не первый год устанавливаем «умные» приборы учета, у нас работают целые цифровые районы электросетей с единым центром управления. Один из таких районов — Каа-Хем в Тыве. На очереди Емельяновский район в Красноярском крае.

Во-вторых, энергоэффективность и экономичность: сейчас словосочетание «солнечная энергия» в Сибири уже никого не пугает. Мы устанавливаем в отдаленных поселках Забайкалья и Бурятии автономные гибридные электроустановки (АГЭУ), использующие энергию солнца. Планируем подобный проект и в Красноярском крае.

Изменяя источники энергии, переводим частный сектор с печного на электрическое отопление, что существенно снижает экологическую нагрузку в мегаполисах. А экология — это третий тренд развития энергетики. Над таким масштабным проектом мы работаем сейчас в Красноярске вместе с правительством региона. Это дорогостоящий проект, он требует модернизации энергосети, и за подобными расчетами к нам уже обращаются правительства Бурятии, Тывы, Омской области.

И в-четвертых, формируются конкурентные моторному топливу альтернативы. Речь о развитии электротранспортной инфраструктуры. Мы давно работаем над созданием сети зарядных станций для электромобилей во всех регионах присутствия. И очень хорошо, что и другие компании включаются в этот тренд, предлагая владельцам электрокаров свои зарядные станции.

Александр Шлегель,

директор Красноярского филиала Сибирской генерирующей компании:

— Сейчас перед Сибирской генерирующей компанией стоят задачи по повышению надежности работы наших предприятий, качества теплоснабжения и, конечно, по улучшению экологических показателей. Эти задачи взаимоувязаны.

СГК реализует в Красноярске несколько больших инвестиционных проектов. Это в первую очередь экологическая модернизация ТЭЦ-1, где мы устанавливаем новые современные электрофильтры, что позволит нам снизить валовые выбросы на 25 %, а конкретно выбросы пыли — на 80 %. К 2024 году мы должны установить 14 электрофильтров, сейчас работают уже пять из них, и эффект заметен: выбросы пыли снизились почти на 30 %.

Инвестируем и в ТЭЦ-2, модернизируем турбину: это позволит повысить надежность работы станции и сделать ее более эффективной. Кроме того, монтируем систему подачи воды питьевого качества от водозаборных сооружений «КрасКома» к ТЭЦ, чтобы избежать проблемы с качеством воды в период паводка: весной она становилась мутной. Со следующего года система будет подпитываться водой питьевого качества, и эта проблема решится. Аналогичную задачу мы решаем в Канске, но применяем другую технологию: смонтировали на ТЭЦ осветлитель воды.

Готовится большой инвестпроект по строительству второго энергоблока на Красноярской ТЭЦ-3 мощностью 180 МВт, 250 Гкал/час. К строительству приступим уже в 2022 году.

Одновременно мы занимаемся замещением неэффективных котельных с низкими трубами и без систем очистки выбросов. Это тоже благоприятно влияет на экологическую обстановку в городе.

Еще один большой проект — модернизация, ремонт и прокладка новых теплосетей. В уходящем году мы переложили и построили рекордное количество теплосетей — более 50 километров. Мы рассчитываем сохранить такой темп и дальше, чтобы минимизировать количество аварий и в будущем сократить сроки летних профилактических отключений — на семь суток максимум.

Олег Дьяченко,

исполнительный директор «Красноярскэнергосбыта»:

— Основными тенденциями развития энергосбытовой деятельности по-прежнему остаются цифровизация и, как следствие, — централизация большинства технологических процессов, сопровождающих энергосбытовую деятельность. Это касается в первую очередь таких направлений, как сбор данных по объемам потребления электрической энергии и мощности, расчет и сбор платы, претензионная работа с дебиторами.

Все энергосбытовые компании в 2022 году продолжат построение интеллектуальных систем учета потребленной электроэнергии в многоквартирных домах. Это связано с принятием в 2020 году законодательства, которое освободило потребителей от ответственности за учет электроэнергии и переложило эту обязанность на гарантирующих поставщиков и сетевые организации. При этом с 1 января 2022 года должны устанавливаться только приборы учета, обеспечивающие дистанционную передачу показаний и результатов измерений.

В 2021 году производители не справились со штормовым спросом на интеллектуальные приборы учета со стороны всех гарантирующих поставщиков страны, не обеспечили поставки по договорам. Поэтому реализация построения интеллектуальных систем учета (ИСУ) шла недостаточными темпами. В настоящий момент производители форсировали мощности, и в 2022 году всем гарантирующим поставщикам страны придется наверстывать планы по построению ИСУ в своих регионах.

Андрей Чернов,

генеральный директор АО «КрасЭКо»:

— Сейчас активно развивается тенденция повышения экологичности производства энергии. Подобная работа ведется на всех этапах производства, начиная от выбора топлива до использования современных электрофильтров, позволяющих минимизировать выбросы на теплоэнергетических объектах.

Например, у нас запущена котельная в Кодинске, топливом для которой являются отходы лесопиления и лесопереработки, которых, учитывая специфику территории, там в избытке.

На мой взгляд, главный тренд сегодня — это комплексный подход к развитию энергетики региона, включающий и повышение качества ресурсоснабжения, и заботу об окружающей среде, и автоматизацию производственных процессов.

Владислав Кобяков,

генеральный директор АО «Богучанская ГЭС»:

— С момента ввода Богучанской ГЭС в энергобалансе Красноярского края увеличилась доля возобновляемых источников электроэнергии. С учетом поручений президента РФ о внесении дополнений в федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов» тенденция в этом направлении будет усиливаться. Известно, что прорабатываются варианты строительства в Красноярском крае новых ГЭС. Тем более что энергия в Сибири востребована. В перспективе завершение ввода мощностей Богучанского алюминиевого завода, пуск Тайшетского алюминиевого завода в Иркутской области.

Третья тенденция — цифровизация энергетики.

ПАО «РусГидро» и Системный оператор заключили соглашение о создании цифровых моделей энергообъектов. Использование общих алгоритмов сократит сроки и стоимость внедрения цифровых систем, обеспечит совместимость продуктов. Цифровые модели нужны для расчета режимов, согласования графиков ремонтов, управления диспетчерскими заявками и так далее. По плану, обмен данными начнется в первой половине 2023 года.

Олег Гончеров,

генеральный директор «КрасКома»:

— Начну с тренда на экологичность. В уходящем году перестали коптить последние шесть допотопных кочегарок в старой Покровке. Все морально и физически устаревшие муниципальные котельные были заменены на мощности Красноярских ТЭЦ Сибирской генерирующей компании, которые оснащены современным природоохранным оборудованием — электрофильтрами с коэффициентом улавливания золы более чем 99 %.

Тренд на новые технологии. В нашем случае это внедрение интеллектуальных систем автоматизированного конт-роля и коммерческого учета электроэнергии. С 2019 года в трех микрорайонах Красноярска, где каждую зиму происходили перепады напряжения и серьезные энергопотери, мы установили 1016 «умных» электросчетчиков, которые фиксируют и передают диспетчеру информацию о любых попытках хищения или незаконного подключения к муниципальным электрическим сетям. В перспективе мы автоматизируем всю систему коммерческого учета электроэнергии каждого частного домовладения, которые запитаны от муниципальных линий электропередачи.

Борис Золотарев,

генеральный директор КНП:

— 2021 год характеризовался продолжением борьбы с коронавирусной инфекцией. В этой связи произошло сокращение объемов потребления нефтепродуктов рядом бюджетных организаций и муниципальных предприятий, а также населением (особенно в крупных городах).

Следует отметить, что благодаря проводимой правительством Красноярского края работе в регионе начал реализовываться ряд крупных инвестиционных проектов. В первую очередь речь идет об освоении нефтяных месторождений на Таймыре, в Эвенкии и Богучанском районе. Интенсивно развивается промышленное производство в Енисейском и Кежемском районах. На юге Красноярского края, а также в Тыве, набирает обороты разработка месторождений полезных ископаемых в рамках реализации инвестиционных программ «Енисейская Сибирь».

Это обеспечило рост потребления нефтепродуктов промышленными предприятиями и коммерческими организациями.

В результате к концу года произошло перераспределение объемов — продажи населению сократились, при этом существенно выросло потребление нефтепродуктов промышленными предприятиями, и, как следствие, произошел совокупный рост объемов продаж.