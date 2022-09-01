«Россети Сибирь» возьмут кредит на 3 млрд рублей для инвестпроекта «Красэнерго»
В ПАО «Россети Сибирь» принято решение о привлечении кредитных линий на 3 млрд рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.
Компании необходимы две кредитные линии по 1,5 млрд рублей на срок до 5 лет. Максимальная процентная ставка по обоим кредитам равна сумме ключевой ставки Банка России (на 28 июля – 8%) и маржи (3,5%). Эти средства потребовались для финансирования объектов инвестпрограммы филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» по электрификации Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской железнодорожных магистралей в рамках второго этапа расширения пропускной способности Восточного полигона железных дорог.
Заявки принимаются до 15 сентября, подведение итогов запланировано на 13 октября.
Добавим, ранее компания подавала заявку на 100 млрд рублей из ФНБ для финансирования работ по энергоснабжению второго этапа проекта.
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