Россети Сибирь доверили управление электросетями искусственному интеллекту

Россети Сибирь показали полномочному представителю Президента в СФО Анатолию Серышеву Центр управления сетями в Красноярске, самый крупный и технологически оснащенный диспетчерский пункт компании.

Здесь внедряется инновационная автоматизированная система управления аварийно-восстановительными работами. Ее действие полпреду и губернатору края Александру Уссу продемонстрировал генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин. Главное преимущество интеллектуальной системы – не только умение в режиме реального времени отслеживать ключевые параметры работы и состояние электросетевых объектов, но и способность анализировать эти данные и строить прогнозы. Это позволит автоматизировать работу ситуационно-аналитического центра (САЦ) Россети Сибирь при обработке результатов круглосуточного мониторинга оперативной обстановки и создать базу для прогнозирования инцидентов.

Система интеллектуального управления рисками будет работать на территории Сибири и Дальнего Востока.

Благодаря инновационной разработке специалисты САЦ видят сводку по оперативной обстановке: дежурные смены по всей территории, аварийные отключения, привлеченные на аварийно-восстановительные работы бригады, режимы функционирования филиалов, полученные штормовые предупреждения и предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях. Специальный геомодуль визуализирует геопозиции и характеристики электросетевых объектов, определяет точное местонахождение автотранспорта и персонала.

Система ведет постоянный мониторинг, обрабатывает полученную информацию, оценивает обстановку и наличие ресурсов (людей и техники) рядом, прогнозирует возможные оперативные ситуации и предлагает варианты реакций и превентивных мер для нивелирования последствий. Автоматически идет информирование о прогнозируемых рисках оперативного штаба главы региона, ОДУ Сибири, смежных территориальных сетевых организаций, местных органов власти, МЧС и даже СМИ.

Наша новая разработка – это программный комплекс, позволяющий получать оперативную информацию, анализировать ее, делать прогнозы и оповещения. Речь идет не только о межрегиональной координации мероприятий, но и о работе внутри региона. В случае нештатной ситуации задача САЦ – скоординировать действия бригады для оптимизации аварийно-восстановительных работ: в привязке к местности на карте рассмотреть возможные варианты подъездов техники к конкретной опоре ЛЭП, например. В особо сложных ситуациях мы можем полностью перехватить управление энергосистемой любого региона, пока такие ситуации у нас были только в рамках тренировок. То есть такая система – это эффективный инструмент управления», - подытожил Павел Акилин.

В основном оборудование в САЦ – отечественного производства. Внедрение интеллектуальной системы позволит полностью исключить человеческий фактор при принятии решений и совершить полный переход к риск-ориентированному управлению. Все это повысит скорость отработки инцидентов, а значит и надежность электроснабжения потребителей.

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