Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 15.12
73,46
82,82
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Новый полпред президента в СФО заинтересовался печным отоплением в Красноярске

Новый полпред президента в СФО заинтересовался печным отоплением в Красноярске
Иллюстрация: Россети Сибирь

Проект перевода частного сектора Красноярска с печного на электроотопление обсудили генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин и полпред в СФО Анатолий Серышев.

#НОВОСТИ

Представитель президента, назначенный на этот пост в середине октября, знакомится с состоянием дел на «подведомственной территории», встречаясь с главами регионов, представителями жизнеобеспечивающих предприятий и лидерами общественных объединений.

С главой крупнейшей в Сибири электросетевой компанией полпред обсудил состояние энергохозяйства и планы по его развитию. Также речь зашла об экологии Красноярска и реализации проекта «Чистый воздух». Один из способов улучшить обстановку – это перевести частный сектор на электроотопление. Энергетики готовы помочь в решении проблемы и уже в 2022 году подключить к сетям около 3000 домохозяйств. Например, это реально для 459 из 3111 частных домов Центрального района, или 1218 домов из 4452 Октябрьского района – на тех улицах, где сети в хорошем состоянии, прошли ремонт или модернизацию.

Всего же в Красноярске «Россети Сибирь» обслуживают более 16 тысяч частных домов, и для полного энергоперехода требуется масштабная реконструкция двух подстанций 110–35 кВ, модернизация 108 трансформаторных подстанций и обновление 389 километров сети различных классов напряжения. По оценкам специалистов компании, на это потребуется примерно 1,6 миллиарда рублей.

По теме:

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске осудили убийцу местного криминального авторитета в конце 90-хВ Красноярске осудили убийцу местного криминального авторитета в конце 90-х
  • Председатель Молсовета Таймыра умер от отека Квинке в самолетеПредседатель Молсовета Таймыра умер от отека Квинке в самолете
  • Вместо ТВК откроют супермаркет сети «Магнит»Вместо ТВК откроют супермаркет сети «Магнит»
  • В Красноярске благоустроят общественные пространства за 125,6 млнВ Красноярске благоустроят общественные пространства за 125,6 млн
  • Три школы и два детсада: Сергей Ерёмин рассказал о планах на следующий годТри школы и два детсада: Сергей Ерёмин рассказал о планах на следующий год
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.