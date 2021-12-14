Новый полпред президента в СФО заинтересовался печным отоплением в Красноярске
Проект перевода частного сектора Красноярска с печного на электроотопление обсудили генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин и полпред в СФО Анатолий Серышев.
Представитель президента, назначенный на этот пост в середине октября, знакомится с состоянием дел на «подведомственной территории», встречаясь с главами регионов, представителями жизнеобеспечивающих предприятий и лидерами общественных объединений.
С главой крупнейшей в Сибири электросетевой компанией полпред обсудил состояние энергохозяйства и планы по его развитию. Также речь зашла об экологии Красноярска и реализации проекта «Чистый воздух». Один из способов улучшить обстановку – это перевести частный сектор на электроотопление. Энергетики готовы помочь в решении проблемы и уже в 2022 году подключить к сетям около 3000 домохозяйств. Например, это реально для 459 из 3111 частных домов Центрального района, или 1218 домов из 4452 Октябрьского района – на тех улицах, где сети в хорошем состоянии, прошли ремонт или модернизацию.
Всего же в Красноярске «Россети Сибирь» обслуживают более 16 тысяч частных домов, и для полного энергоперехода требуется масштабная реконструкция двух подстанций 110–35 кВ, модернизация 108 трансформаторных подстанций и обновление 389 километров сети различных классов напряжения. По оценкам специалистов компании, на это потребуется примерно 1,6 миллиарда рублей.
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