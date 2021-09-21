Высоковольтная линия электропередачи спасла заблудившихся грибников

В Ачинском районе Красноярского края энергетики «Красноярскэнерго» помогли полиции и МЧС разыскать заблудившихся пенсионеров. Грибники потерялись недалёко от станции Иринка.

72-летняя жительница Ачинска и 70-летний житель города Назарово пошли днем в лес за грибами, однако через несколько часов поняли, что заблудились.

Тогда они позвонили по телефону 112, и на их поиски отправились сотрудники полиции вместе с поисково-спасательной группой.

Однако найти грибников сразу не удалось — шел проливной дождь, местность была болотистая. Кроме того, потерявшиеся не могли сказать, в каком районе находятся. Пока не увидели неподалеку высоковольтную линию электропередачи.

Люди вышли к ЛЭП и передали цифры на опоре диспетчеру — на каждой есть название и свой уникальный номер. Мне позвонил знакомый из полиции, спросил — где находится эта линия. По описанию это была ЛЭП 220 кВ „Назаровская ГРЭС — Ачинский НПЗ“. Совместно мы установили примерное местоположение пропавших грибников и в указанном месте нашли заблудившихся», — рассказывает Андрей Лобасов, заместитель начальника службы высоковольтных линий производственного отделения «Западные электрические сети» — «Красноярскэнерго».

Пенсионеров обогрели и доставили домой. В настоящее время жизни и здоровью грибников ничего не угрожает.

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