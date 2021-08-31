«Птичку жалко!»: «Россети Сибирь» потратили 10 млн на защиту птиц от удара током

В компании отмечают, что эта работа является не только частью программы экологической ответственности, но в том числе способствует повышению надежности энергоснабжения.

Значительная часть магистральных сетей «Россети Сибирь» проходит по территории лесов и степей, птицы часто используют провода и опоры как «посадочную площадку». Но при взлете птица может задеть незащищенную часть голого провода или изолятор и погибнуть. Поэтому энергетики устанавливают специальные птицезащитные устройства. В 2021 году на эти цели компания потратила 10,6 млн рублей.

В первую очередь они устанавливаются на маршрутах миграции перелетных птиц, особенно редких видов – беркут, кречет, могильник, степной орел, степная пустельга, сокол балобан и сокол сапсан. Больше всего таких устройств (1536) с начала года установлено в Омской области, на сетях Красноярского края смонтировано 585 птицезащитных устройств (ПЗУ). Всего до конца года энергетики намерены установить более 9000 ПЗУ.

Согласно экологической и технической политике энергокомпании, реконструкция воздушных линий электропередачи и строительство новых проводится с использованием самонесущего изолированного провода (СИП), что также предотвращает гибель птиц. Особое покрытие проводов и техника монтажа исключает контакт пернатых с токонесущими частями оборудования. Кроме того, этот вид провода в меньшей степени подвержен повреждениям, в том числе из-за падений деревьев и веток на ЛЭП.

Как сообщает пресс-служба компании, гибель птиц можно предотвратить и другим способом – заменой голого провода на СИП (самоизолирующий провод), такая работа тоже ведется. На обслуживании «Россети Сибирь» находится более 270 тысяч километров линий электропередачи напряжением 0,3-110 кВ.

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