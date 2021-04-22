Энергетики выявили хищения электроэнергии на 65 миллионов рублей с начала года

«Россети Сибирь» подвели итоги первого квартала 2021 года: за это период они обнаружили 238 случаев безучетного и бездоговорного потребления электричества.

За счет различных ухищрений и манипуляций с приборами учетва потребители «сэкономили» более 13 тысяч мегаватт-часов, что оценивается в 65 миллионов рублей. Платить однако придется, уверяют энергетики.

Как сообщают в компании, более 90% этого объема – 12319 мегават-часов – незаконно потребили предприятия малого бизнеса: автосервисы, торговые точки, организации сферы услуг. Чаще всего, по данным Россетей, потребители пытаются манипулировать покащаниями счетчиков с помощью магнитов. Однако энергетики начали устанавливать антимагнитные пломбы, которые сигнализируют о попытке вмешательства. Но нередки и попытки подключиться к сетям до прибора учета.

Энергетики напоминают: случаи хищения электроэнергии будут выявлены, а виновные наказаны штрафами (за потраченные киловатты тоже придется заплатить).