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Энергетики выявили хищения электроэнергии на 65 миллионов рублей с начала года

Энергетики выявили хищения электроэнергии на 65 миллионов рублей с начала года
Иллюстрация: Россети Сибирь

«Россети Сибирь» подвели итоги первого квартала 2021 года: за это период они обнаружили 238 случаев безучетного и бездоговорного потребления электричества.

#НОВОСТИ

За счет различных ухищрений и манипуляций с приборами учетва потребители «сэкономили» более 13 тысяч мегаватт-часов, что оценивается в 65 миллионов рублей. Платить однако придется, уверяют энергетики.

Как сообщают в компании, более 90% этого объема – 12319 мегават-часов – незаконно потребили предприятия малого бизнеса: автосервисы, торговые точки, организации сферы услуг. Чаще всего, по данным Россетей, потребители пытаются манипулировать покащаниями счетчиков с помощью магнитов. Однако энергетики начали устанавливать антимагнитные пломбы, которые сигнализируют о попытке вмешательства. Но нередки и попытки подключиться к сетям до прибора учета.

Энергетики напоминают: случаи хищения электроэнергии будут выявлены, а виновные наказаны штрафами (за потраченные киловатты тоже придется заплатить).

Не стоит подвергать своих соседей – опасности из-за перепадов напряжения в сети вследствие манипуляций с приборами учета», - предупреждают специалисты департамента реализации услуг и учета электроэнергии филиала Россети Сибирь – «Красноярскэнерго».

 

Автор: Петр Савельев
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