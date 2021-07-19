«Россети Сибирь» вложат в ремонт сетей в Красноярском крае 700 млн рублей

Компания вошла в завершающую стадию подготовки электросетевого комплекса Сибири к отопительному сезону 2021-2022 годов. Уже выполнено 57% запланированных на год мероприятий.

За время ремонтной кампании 2021 года специалисты филиала «Красноярскэнерго» уже выполнили ремонт около 2,8 тысяч километров воздушных линий электропередачи различного класса напряжения, произвели замену 1641 опоры на линиях 0,4-220 кВ, что позволит повысить надежность электроснабжения потребителей. До конца года в плане стоит ремонт еще двух тысяч километров воздушных линий электропередачи различного класса напряжения, замена 1383 опор на ЛЭП напряжением 0,4-220 кВ, а также замена неизолированного провода на современный самонесущий изолированный провод (СИП): он более безопасен, надежен и исключает возможность воровства электроэнергии.

Одно из важных направлений подготовки к следующему осенне-зимнему периоду – это расчистка трасс линий электропередачи, за шесть месяцев 2021 года энергетики расчистили 1100 гектаров. Очистка просек от кустарников и деревьев – необходимая мера для обеспечения надежности энергоснабжения: это исключает возможность возгораний под ЛЭП из-за того, что ветки задевают провода. Кроме того, это элемент борьбы с распространением лесных пожаров: просеки служат естественным барьером для огня.

Всего на техническое обслуживание и ремонт электросетевой инфраструктуры в Красноярском крае направлено 676 млн рублей.

Всего по компании «Россети Сибирь» объем затрат на подготовку к следующему отопительному сезону в 2021 году уже превысил 3800 млн рублей, до конца года в ремонт и техобслуживание распределительных сетей Красноярского, Алтайского, Забайкальского краев, республик Хакассия, Бурятия, Тыва и Горный Алтай, Омской и Кемеровской областей будет вложено в общей сложности 6 962 млн рублей.