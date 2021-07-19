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«Россети Сибирь» вложат в ремонт сетей в Красноярском крае 700 млн рублей

«Россети Сибирь» вложат в ремонт сетей в Красноярском крае 700 млн рублей
Иллюстрация: Россети Сибирь

Компания вошла в завершающую стадию подготовки электросетевого комплекса Сибири к отопительному сезону 2021-2022 годов. Уже выполнено 57% запланированных на год мероприятий.

#НОВОСТИ

За время ремонтной кампании 2021 года специалисты филиала «Красноярскэнерго» уже выполнили ремонт около 2,8 тысяч километров воздушных линий электропередачи различного класса напряжения, произвели замену 1641 опоры на линиях 0,4-220 кВ, что позволит повысить надежность электроснабжения потребителей. До конца года в плане стоит ремонт еще двух тысяч километров воздушных линий электропередачи различного класса напряжения, замена 1383 опор на ЛЭП напряжением 0,4-220 кВ, а также замена неизолированного провода на современный самонесущий изолированный провод (СИП): он более безопасен, надежен и исключает возможность воровства электроэнергии.

Одно из важных направлений подготовки к следующему осенне-зимнему периоду – это расчистка трасс линий электропередачи, за шесть месяцев 2021 года энергетики расчистили 1100 гектаров. Очистка просек от кустарников и деревьев – необходимая мера для обеспечения надежности энергоснабжения: это исключает возможность возгораний под ЛЭП из-за того, что ветки задевают провода. Кроме того, это элемент борьбы с распространением лесных пожаров: просеки служат естественным барьером для огня.

Всего на техническое обслуживание и ремонт электросетевой инфраструктуры в Красноярском крае направлено 676 млн рублей.

Всего по компании «Россети Сибирь» объем затрат на подготовку к следующему отопительному сезону в 2021 году уже превысил 3800 млн рублей, до конца года в ремонт и техобслуживание распределительных сетей Красноярского, Алтайского, Забайкальского краев, республик Хакассия, Бурятия, Тыва и Горный Алтай, Омской и Кемеровской областей будет вложено в общей сложности 6 962 млн рублей.

 

Автор: Петр Савельев
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