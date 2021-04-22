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Реконструкция самой мощной в Сибири электроподстанции обойдется в миллиард рублей

Реконструкция самой мощной в Сибири электроподстанции обойдется в миллиард рублей
Иллюстрация: Россети ФСК ЕЭС

«Россети ФСК ЕЭС» приступает к модернизации подстанции 500 кВ «Красноярская», это крупнейший за Уралом энергоузел, он обеспечивает энергоснабжение Красноярска и транзит с запада на восток.

#НОВОСТИ

На подстанции изменят схему открытого распределительного устройства (ОРУ) 500 кВ, смонтируют современное коммутационное оборудование и обновят систему постоянного оперативного тока. В результате реконструкции увеличится количество секций шин, что позволит более гибко управлять распределением энергопотоков и в конечном итоге повысить надежность энергоснабжения.

Кроме того, на подстанции смонтируют 36 трансформаторов тока, 24 трансформатора напряжения, 12 ограничителей напряжения, модернизируют систему собственных нужд, предназначенную для обеспечения бесперебойной работы устройств РЗА, систем телемеханики, аппаратуры дистанционного управления.

Как сообщают в компании, новое оборудование имеет улучшенные эксплуатационные характеристики и отличается высокой надежностью для работы в климатических условиях Сибири.

Работы планируется завершить в 2022 году.

 

Автор: Петр Савельев
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