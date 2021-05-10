В Красноярский филиал «Россети Сибирь» пришел новый руководитель

Предыдущий глава подразделения Максим Шитиков покинул компанию в связи с окончанием контракта. Руководить филиалом назначен Сергей Заворин, до этого возглавлявший «Хакасэнерго», - пока в статусе и.о.

Сергей Заворин – томич, экономист, в отрасли работает более 13 лет, последние три года руководил «Хакасэнерго». Перед ним стоят задачи по снижению потерь в электросетях, реализации инвестпрограммы, обеспечения технологического присоединения – в рамках работы по повышению надежности электроснабжения.

Новый руководитель намерен в ближайшее время лично ознакомиться с работой каждого подразделения филиала.