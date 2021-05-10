Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 08.05
74,13
89,50
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярский филиал «Россети Сибирь» пришел новый руководитель

В Красноярский филиал «Россети Сибирь» пришел новый руководитель
Иллюстрация: Россети Сибирь

Предыдущий глава подразделения Максим Шитиков покинул компанию в связи с окончанием контракта. Руководить филиалом назначен Сергей Заворин, до этого возглавлявший «Хакасэнерго», - пока в статусе и.о.

#НОВОСТИ

Сергей Заворин – томич, экономист, в отрасли работает более 13 лет, последние три года руководил «Хакасэнерго». Перед ним стоят задачи по снижению потерь в электросетях, реализации инвестпрограммы, обеспечения технологического присоединения – в рамках работы по повышению надежности электроснабжения.

Новый руководитель намерен в ближайшее время лично ознакомиться с работой каждого подразделения филиала.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярцам предложат бесплатно получить «Арктический гектар»Красноярцам предложат бесплатно получить «Арктический гектар»
  • Количество безработных выросло вдвое в СибириКоличество безработных выросло вдвое в Сибири
  • Инвестировать нельзя экономитьИнвестировать нельзя экономить
  • «С горячим приветом от щедрых Советов»»: музей GEOS открывает патриотическую выставку«С горячим приветом от щедрых Советов»»: музей GEOS открывает патриотическую выставку
  • Банковская конкуренция может помочь россиянам сберечь накопленияБанковская конкуренция может помочь россиянам сберечь накопления
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.