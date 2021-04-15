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«Россети Сибирь» рассказали, почему заинтересованы в возобновляемой энергетике

«Россети Сибирь» рассказали, почему заинтересованы в возобновляемой энергетике
Иллюстрация: Россети Сибирь

Перспективы развития возобновляемой энергетики в Сибири обсудили в рамках экспертной дискуссии на Красноярском экономическом форуме представители энергокомпаний.

#НОВОСТИ

Участники обратили внимание на инициативу Евросоюза по введению «углеродного налога» на товары, ввозимые в Еврозону. Эксперты отметили, что это новый вызов для российских товаропроизводителей, и им так или иначе придется искать возможность использования более «чистой» энергии и все чаще выбирать для себя варианты распределенной генерации.

Как отметил заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг «Россети Сибирь» Дмитрий Моченов, электросетевая компания также заинтересована в развитии технологий возобновляемой энергетики, и ее собственный опыт показывает, что именно благодаря ВИЭ и гибридным решениям можно обеспечить качественное энергоснабжение отдаленных территорий и изолированных районов. Россети уже реализовали один проект в Забайкалье, установив в поселке Менза, где проживают всего 600 человек, солнечную электростанцию, оснащенную накопителем мощностью 500 кВт. И сейчас компания рассматривает возможность установки и эксплуатации аналогичных систем в других регионах Сибири.

Такой подход выгоден абсолютно всем. Жители вместо «рваного» режима электроснабжения получают электроэнергию круглосуточно. Муниципалитеты экономят бюджет: значительно снижается объем субсидий на поддержание сетей и снабжение дизельным топливом. Для нас этот проект хорош тем, что автономные гибридные установки позволяют нам не строить километры электросетей к отдаленным территориям. Многие «распробовали» этот продукт, и сейчас идет активная работа в Томской области по 23 территориям. В Забайкальском крае еще дополнительно 18 территорий, в Бурятии – восемь и в Красноярском крае просматриваем пять территорий на предмет реализации проекта. За электростанциями будущее, и мы рады, что власти нас поддерживают», – рассказал Дмитрий Моченов.

Разумеется, гибридные установки не бесплатные, но в среднесрочной перспективе они окупают себя. Кроме того, с учетом скорости развития технологий сроки окупаемости постоянно сокращаются. Помимо строительства таких мощностей и обслуживания их в рамках энергосервисных контрактов «Россети Сибирь» обеспечивает присоединение строящихся в регионе солнечных станций, за последние два года на территории Сибири подключено девять электростанций мощностью 200 МВт.

Как заявил Дмитрий Моченов, компания готова брать на себя социальные обязательства, обеспечивая электроэнергией территории, мало привлекательные для других инвесторов. Он также обратил внимание на то, что в Красноярском крае не лучшие условия для развития именно солнечной энергетики, однако это должно являться стимулом для развития иных форм генерации.

Подводя итоги дискуссии, вице-премьер правительства Красноярского края Николай Зуев еще раз подчеркнул, что для Сибири надежное энергоснабжение – крайне важный приоритет.

 

Автор: Петр Савельев
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