Энергетики устанавливают на электросетях устройства для защиты птиц от тока

Линии проходят по территории лесов и степей, являясь привлекательным посадочным местом для перелетных птиц, поясняют в энергокомпании. Опасность поражения их электрическим током возникает при взлете, когда бывает задета незащищенная часть голого провода или изолятор.

Энергетики устанавливают птицезащитные устройства (ПЗУ) по маршруту миграции перелетных редких видов. Одной из таких территорий в Сибири является Саяно-Алтайский экорегион – наибольший ареал обитания краснокнижных видов птиц: беркута, кречета, могильника, степного орла, степной пустельги, сокола балобана и самой быстрой птицы в мире – сокола-сапсана. Также важным регионом для миграции птиц исторически является Забайкалье. Поэтому значительную часть работ Россети Сибирь проводят в этих регионах. Всего с начала года на территории обслуживания установлено 4268 устройств, до 2021 года энергетики намерены довести их количество до 6244 штук.

Кроме того в Хакасии начали применять биоакустические отпугиватели птиц – устройства, воспроизводящие крики тревоги и бедствия, крики хищников и другие звуки, влияющие на поведение стаи.

Как отмечают в компании, места установки ПЗУ выбираются по рекомендации экспертов Всемирного фонда дикой природы.