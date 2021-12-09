«Россети Сибирь» выяснили, почему красноярцы не пересаживаются на электромобили
Компания совместно с мэрией Красноярска провели опрос жителей городов края, чтобы выяснить причины, способные затормозить развитие электротранспорта в регионе.
Энергетики изучили более 700 ответов жителей Красноярска, Минусинска, Лесосибирска, Дивногорска, Ачинска, Сосновоборска и других городов.
Большинство владельцев электромобилей отмечают, что живут в Красноярске: только 12,8% из них постоянно живут в частном доме, ещё 34,7% перемещаются между квартирой и дачей, и 52,5% живут в многоквартирных домах. Практически все из них заряжают свои электрокары дома, от розетки. Время от времени 57,2% заезжают на электрозарядные станции в городе. Зарядку в гараже оборудовали лишь 4,5% респондентов, ещё 4,1% нашли вариант заряжаться на работе.
При этом только 20,42% считают, что с сибирской зимой бессмысленно заводить электромобиль. И всего лишь 5,73% уверены, что его обслуживание обойдётся дороже автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.
Практически все владельцы электрокаров отмечают — не хватает инфраструктуры. Это же главный стоп-фактор, который удерживает людей от покупки: 87,97% указывают на малое число электрозарядных станций, а 71,47% замечают, что существующие расположены слишком далеко.
«Россети Сибирь» предлагали респондентам несколько вариантов развития инфраструктуры. 88,2% согласились с идеей ставить «быстрые» (зарядка за 30 минут) станции рядом с торговыми центрами и неподалёку от «кластеров» общепита. Практически все поддержали идею устанавливать зарядные станции в жилых районах: 55% считают, что подойдут и «медленные» (зарядка за три часа) станции, но 43,8% будут рады «быстрым».
Каждый опрошенный оставил и свои пожелания по конкретным адресам и типам зарядных станций. Многие касались только Красноярска, но 82,6% считают, что важно устанавливать «быстрые» зарядные станции на популярных междугородних дорогах: на озёра Хакасии и Шарыповского района, в Минусинск и Енисейск, в аэропортах. Несколько респондентов оставили неожиданное предложение: устанавливать «быстрые» станции на территории обычных АЗС в городе и на трассах.
«Россети Сибирь» кроме обслуживания электросетевой инфраструктуры занимается и развитием электротранспорта в Сибири и на Дальнем Востоке, компания уже построила в Красноярске четыре электрозарядных станции.
По теме:
-
Россети Сибирь ищут владельцев электрокаров – только спросить!
Электросетевая компания проводит опрос красноярцев, владеющих автомобилями с электрическими двигателями. Анкетирование анонимное, тема – установка электрозаправок.08.11.2021Новости ДККрасноярск
-
Россети планируют разработать спецтарифы для зарядки электромобилей
Электросетевая организация планирует расширить сеть зарядных станций для электромобилей в России к 2024 году до тысячи (сейчас их 251). В первую очередь – в городах-миллионниках.14.10.2020Новости ДККрасноярск
-
Коропачинский: Деконструкция классического автопрома случится очень скоро
Смена ДВС на электромотор приведет к переделу в автопроме уже в ближайшие годы, — прогнозирует Юрий Коропачинский, основатель производителя графеновых нанотрубок OCSiAl, в интервью Forbes.06.08.2020Новости ДККрасноярск
-
Отмена пошлин на электрокары увеличила спрос на треть
С 4 мая 2020 года электромобили можно ввозить в Россию без уплаты таможенных пошлин. Как сообщают аналитики портала Drom.ru, за месяц действия нулевой ставки продажи электрокаров выросли на 32%.10.06.2020Новости ДККрасноярск
-
Красноярцы рассказали о какой модели Tesla мечтают
Автомобильный портал Drom узнал у красноярцев, какую модель Tesla они бы купили при наличии средств.25.03.2020Новости ДККрасноярск
-
Заводи: ЕЭК может отменить пошлины на электромобили
Евразийская экономическая комиссия может отменить таможенные пошлины на ввоз электромобилей для России и других стран Евразийского экономического союза в этом году.01.03.2020Новости ДККрасноярск
-
«Россети»: За пять лет количество электромобилей в Сибири вырастет в 10 раз
Специалисты энергокомпании подсчитали, сколько автомобилей с полностью электрическим двигателем зарегистрировано в регионах Сибири. В Красноярске за год их стало вдвое больше.17.02.2020Новости ДККрасноярск
-
Россети Сибирь ищут владельцев электрокаров – только спросить!
Электросетевая компания проводит опрос красноярцев, владеющих автомобилями с электрическими двигателями. Анкетирование анонимное, тема – установка электрозаправок.08.11.2021Новости ДККрасноярск
-
«Как голый нерв, всегда в тонусе». Как живут автодилеры, когда машин нет, а спрос высокий
«Дилеры 10 лет оптимизировали убытки, и ни потребителя, ни импортера это не беспокоило. Сейчас мы не столько больше зарабатываем, сколько меньше тратим». Павел Шестопалов — о ситуации на авторынке.06.10.2021Новости ДКЕкатеринбург
-
Россети планируют разработать спецтарифы для зарядки электромобилей
Электросетевая организация планирует расширить сеть зарядных станций для электромобилей в России к 2024 году до тысячи (сейчас их 251). В первую очередь – в городах-миллионниках.14.10.2020Новости ДККрасноярск
-
Коропачинский: Деконструкция классического автопрома случится очень скоро
Смена ДВС на электромотор приведет к переделу в автопроме уже в ближайшие годы, — прогнозирует Юрий Коропачинский, основатель производителя графеновых нанотрубок OCSiAl, в интервью Forbes.06.08.2020Новости ДККрасноярск
-
Отмена пошлин на электрокары увеличила спрос на треть
С 4 мая 2020 года электромобили можно ввозить в Россию без уплаты таможенных пошлин. Как сообщают аналитики портала Drom.ru, за месяц действия нулевой ставки продажи электрокаров выросли на 32%.10.06.2020Новости ДККрасноярск
-
Красноярцы рассказали о какой модели Tesla мечтают
Автомобильный портал Drom узнал у красноярцев, какую модель Tesla они бы купили при наличии средств.25.03.2020Новости ДККрасноярск
-
Заводи: ЕЭК может отменить пошлины на электромобили
Евразийская экономическая комиссия может отменить таможенные пошлины на ввоз электромобилей для России и других стран Евразийского экономического союза в этом году.01.03.2020Новости ДККрасноярск
-
«Россети»: За пять лет количество электромобилей в Сибири вырастет в 10 раз
Специалисты энергокомпании подсчитали, сколько автомобилей с полностью электрическим двигателем зарегистрировано в регионах Сибири. В Красноярске за год их стало вдвое больше.17.02.2020Новости ДККрасноярск