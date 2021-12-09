«Россети Сибирь» выяснили, почему красноярцы не пересаживаются на электромобили

Компания совместно с мэрией Красноярска провели опрос жителей городов края, чтобы выяснить причины, способные затормозить развитие электротранспорта в регионе.

Энергетики изучили более 700 ответов жителей Красноярска, Минусинска, Лесосибирска, Дивногорска, Ачинска, Сосновоборска и других городов.

Большинство владельцев электромобилей отмечают, что живут в Красноярске: только 12,8% из них постоянно живут в частном доме, ещё 34,7% перемещаются между квартирой и дачей, и 52,5% живут в многоквартирных домах. Практически все из них заряжают свои электрокары дома, от розетки. Время от времени 57,2% заезжают на электрозарядные станции в городе. Зарядку в гараже оборудовали лишь 4,5% респондентов, ещё 4,1% нашли вариант заряжаться на работе.

При этом только 20,42% считают, что с сибирской зимой бессмысленно заводить электромобиль. И всего лишь 5,73% уверены, что его обслуживание обойдётся дороже автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

Практически все владельцы электрокаров отмечают — не хватает инфраструктуры. Это же главный стоп-фактор, который удерживает людей от покупки: 87,97% указывают на малое число электрозарядных станций, а 71,47% замечают, что существующие расположены слишком далеко.

«Россети Сибирь» предлагали респондентам несколько вариантов развития инфраструктуры. 88,2% согласились с идеей ставить «быстрые» (зарядка за 30 минут) станции рядом с торговыми центрами и неподалёку от «кластеров» общепита. Практически все поддержали идею устанавливать зарядные станции в жилых районах: 55% считают, что подойдут и «медленные» (зарядка за три часа) станции, но 43,8% будут рады «быстрым».

Каждый опрошенный оставил и свои пожелания по конкретным адресам и типам зарядных станций. Многие касались только Красноярска, но 82,6% считают, что важно устанавливать «быстрые» зарядные станции на популярных междугородних дорогах: на озёра Хакасии и Шарыповского района, в Минусинск и Енисейск, в аэропортах. Несколько респондентов оставили неожиданное предложение: устанавливать «быстрые» станции на территории обычных АЗС в городе и на трассах.

«Россети Сибирь» кроме обслуживания электросетевой инфраструктуры занимается и развитием электротранспорта в Сибири и на Дальнем Востоке, компания уже построила в Красноярске четыре электрозарядных станции.

По теме: