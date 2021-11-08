Россети Сибирь ищут владельцев электрокаров – только спросить!

Электросетевая компания проводит опрос красноярцев, владеющих автомобилями с электрическими двигателями. Анкетирование анонимное, тема – установка электрозаправок.

Как пояснили в компании, мнение автовладельцев важно для построения сети электрозаправочных станций в Красноярском крае и соседних регионах. Эта деятельность не является основной для Россети Сибирь, но выполнять работу по собственному разумению, без учета реальных потребностей пользователей, энергетики считают не очень верным.

Опрос предназначен для тех, кто уже купил электромобиль и пользуется им или намерен купить. Для тех, кто еще не решился, есть блок вопросов о том, какие факторы мешают приобретению автомобиля с электродвигателем.

Заполнить анкету можно по ссылке.

Аналогичное исследование компания намерена провести во всех регионах присутствия.